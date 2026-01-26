Damian Apfeld: „Das ist peinlich nach 22 Minuten, euer Auftritt“

Die Wechsel wirkten, 04/19 hatte nun mehr Tempo, Intensität, Passschärfe und Kommunikation auf dem Platz, und dass es beim 1:2 blieb, musste nicht sein. Hammoud schoss nach Zuspiel von Zimmerling knapp vorbei (51.), Demircan traf per Freistoß nach Foul an Zimmerling aus 17 Metern die Latte (69.) und schoss einen weiteren Freistoß listig, aber über das Tor (74.), Kreyer zeigte eine Top-Ballannahme am Strafraum samt flüssiger Drehung und einem Schuss, der nur ganz knapp vorbei ging (75.). Auf der Gegenseite musste allerdings auch Torwart Marvin Gomoluch noch einmal eingreifen gegen den Abschluss von Peer Winkens (77.).

Apfeld fasste zusammen: „Die zweite Halbzeit war besser, aber auch da hatten wir den einen oder anderen technischen Fehler drin, weswegen es nicht so flüssig lief bei uns. Und in beiden Halbzeiten haben wir die eine oder andere Torchance kläglich vergeben.“ Zum missratenen Start ergänzte der Trainer: „Auch wenn es ein Testspiel ist, muss eine andere Körperspannung da sein, dass man nicht nach 25 Sekunden in Rückstand gerät. Ich steuere bewusst in einem Testspiel nicht von außen, weil ich der Mannschaft Freiraum lassen will für eine Entwicklung.“ In diesem Fall musste er sich nach 22 Minuten aber einmal Luft machen.

