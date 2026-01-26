Damian Apfeld: „Das ist peinlich nach 22 Minuten, euer Auftritt“

Damian Apfeld ist ein sehr klarer Trainer und auch direkt nach Schlusspfiff eines Fußballspiels in der Lage, dieses sachlich zu analysieren. Doch die ersten rund 20 Minuten des letzten Testspiels von Herbstmeister Ratingen 04/19 vor dem Wiederbeginn der Oberliga Niederrhein am nächsten Freitag gegen den VfB 03 Hilden hatten dem Chefcoach am Samstag doch sehr missfallen.
Gerade einmal 25 Sekunden waren nach dem Ratinger (!) Anstoß gespielt, da führte der FC Wegberg-Beeck aus der Mittelrheinliga mit 1:0 – 04/19 war nach einem Ballverlust auf der linken Seite vogelwild und offen, Kai Bösing bedankte sich im Strafraum mit dem 1:0 der Gäste. Und nach 18 Minuten stand es für sie 2:0, weil Niklas Koppitz aus drei Metern ungehindert einschießen durfte, wieder waren die Gastgeber völlig ungeordnet gewesen. Und so platzte Apfeld einmal der Kragen.
„Ihr spielt, als ob wir heute das erste Mal auf dem Platz wären“, brüllte der Trainer vernehmbar über den Kunstrasen der Sportanlage am Götschenbeck. „Das ist peinlich nach 22 Minuten, euer Auftritt.“ Die Adressaten hatte er auch benannt: „Die Sechser und die komplette Viererkette.“ Das Problem erklärte Apfeld nach dem Spiel gewohnt sachlich: „Wenn der Außenverteidiger hoch ist und der Innenverteidiger rausrücken muss auf seinen Gegner, muss der Sechser einrücken. Da haben wir uns taktisch nicht gut verhalten – das war ungewohnt. Wir sind in Räume gelaufen, die wir gar nicht belaufen wollten.“
Auffällig war, dass Valon Zhushi als Linksverteidiger enorme Räume anbot, die Wegberg dann auch nutzte. Apfeld nahm den Winter-Zugang von der SSVg Velbert aber in Schutz: „Es war schwierig für ihn – als er fit war, waren wir nicht draußen. Dann ist er beim ersten Testspiel in Dortmund krank ausgefallen und hatte jetzt erst seine erste Trainingswoche mit uns – und die war schon sehr intensiv.“ Da 04/19 zudem die Innenverteidiger Almedin Gusic und Phil Spillmann gegen Wegberg erkrankt fehlten, mangelte es dann doch an etlichen der notwendigen Automatismen in der Defensive.
Immerhin wirkte die ungewohnte Ansage des Trainers auch zeitnah auf dem Feld – Cem Sabanci nutzte den bereits zweiten Fehlpass von Wegbergs Torwart Tim Seidenfaden und zwang ihn zu einer Parade, den Abpraller leitete Sven Kreyer weiter zu Rinor Rexha, der zum Anschlusstreffer ins leere Tor schoss (28.).
Mit diesem Resultat ging es in die Kabinen, aus der der Ratinger kam gleich ein Quartett nicht mehr zum Wiederanpfiff auf den Rasen: Zhushi, Rexha, Sabanci und Henry Page wurden ersetzt von Slone Matondo, Emre Demircan, Guiliano Zimmerling und Ali Hassan Hammoud. Aus dem Mittelfeld rückte Armin Deljkovic neben Kapitän Gianluca Silberbach in die Innenverteidigung.
Die Wechsel wirkten, 04/19 hatte nun mehr Tempo, Intensität, Passschärfe und Kommunikation auf dem Platz, und dass es beim 1:2 blieb, musste nicht sein. Hammoud schoss nach Zuspiel von Zimmerling knapp vorbei (51.), Demircan traf per Freistoß nach Foul an Zimmerling aus 17 Metern die Latte (69.) und schoss einen weiteren Freistoß listig, aber über das Tor (74.), Kreyer zeigte eine Top-Ballannahme am Strafraum samt flüssiger Drehung und einem Schuss, der nur ganz knapp vorbei ging (75.). Auf der Gegenseite musste allerdings auch Torwart Marvin Gomoluch noch einmal eingreifen gegen den Abschluss von Peer Winkens (77.).
Apfeld fasste zusammen: „Die zweite Halbzeit war besser, aber auch da hatten wir den einen oder anderen technischen Fehler drin, weswegen es nicht so flüssig lief bei uns. Und in beiden Halbzeiten haben wir die eine oder andere Torchance kläglich vergeben.“ Zum missratenen Start ergänzte der Trainer: „Auch wenn es ein Testspiel ist, muss eine andere Körperspannung da sein, dass man nicht nach 25 Sekunden in Rückstand gerät. Ich steuere bewusst in einem Testspiel nicht von außen, weil ich der Mannschaft Freiraum lassen will für eine Entwicklung.“ In diesem Fall musste er sich nach 22 Minuten aber einmal Luft machen.
