Damian Apfeld bleibt ETB-Trainer

Da hat der ETB Schwarz-Weiß Essen kurz vor Weihnachten doch noch mal richtig gute Nachrichten für seine Anhänger: Erfolgscoach Damian Apfeld unterschrieb einen neuen Vertrag beim ETB und bleibt auch in der Saison 2023/24 Cheftrainer an der Seitenlinie der Schwarz-Weißen. Der 36-jährige Trainer der „Schwatten“ kehrte nach 5½ Jahren im Sommer zurück an den Uhlenkrug und legte mit seiner Mannschaft bisher eine tolle Spielzeit in der Oberliga Niederrhein hin. Nach 21 absolvierten Meisterschaftsspielen hat sein Team bereits 44 Zähler geholt und überwintert auf einem vor der Saison nicht erwarteten zweiten Tabellenplatz.

Damian Apfeld zu seiner Vertragsverlängerung: „Wenn man so früh den Vertrag verlängert, ist das in erster Linie natürlich, weil man sich in jeglicher Form wohlfühlt. Sportlich gesehen läuft es richtig gut, aber auch neben dem Platz macht es Spaß. Ich fahre richtig gerne zum Uhlenkrug. Deswegen musste ich auch nicht lange überlegen. Der ETB ist mittlerweile eine der attraktivsten Adressen in der Oberliga für Spieler und Trainer. Ich habe hier große Lust auf ein weiteres Jahr. Ich habe im Sommer davon gesprochen, dass wir Dinge stabilisieren und weiterentwickeln müssen. Ich glaube, dass ist uns bisher gut gelungen. Im Verein sind alle extrem motiviert und engagiert, wo man auch als Trainer einfach das Gefühl hat, dass es weitergeht und man viele Dinge anschieben kann. Das Ganze trägt jetzt schon Früchte, aber es geht darum, dass wir uns in der Rückrunde stabilisieren und die Mannschaft und einzelnen Spieler weiterentwickeln. Wir wollen dann versuchen, die Mannschaft und den Staff weitgehend beisammen zu halten. Das gesamte Trainerteam macht es einem sehr leicht und ist ein Wohlfühlfaktor.“