Damens Elfmeter reicht 1. Kreisklasse: Harsefeld verliert 0:1 gegen Immenbeck - Benjamin Santjer mit Schulterverletzung von Michael Brunsch · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Kapitän Niklas Damen schoss per Foulelfmeter das Tor des Tages. – Foto: Michael Brunsch

Der TuS Harsefeld III startete mit einer Niederlage in die Saison. Unter dem neuen Trainer Patrick Matthes gab es eine 0:1-Heimniederlage und einen verletzten Spieler.

"Unsere Pause am ersten Spieltag war wohl nicht gut für uns", sagt Harsefelds neuer Coach, Patrick Matthes. Die erste Partie gegen den TSV Großenwörden wurde verlegt. Der TuS war im Pokal mit einer starken Leistung gegen den SV Ottensen gestartet und ließ da positiv aufhorchen. Es fehlte diesmal ein wenig der Biss in den Zweikämpfen. Vielleicht lag das auch am Fehlen des Mentalitätsspielers, Lucas Meybohm, der zu den zweikampfstärksten Akteuren der 1. Kreisklasse gehört. "Trotzdem müssen wir dieses Spiel nicht verlieren. Zumindest ein Punkt wäre drin gewesen, vielleicht sogar der Sieg", so Matthes. Damen trifft vom Punkt