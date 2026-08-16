Damens Elfmeter reicht

Der TuS Harsefeld III startete mit einer Niederlage in die Saison. Unter dem neuen Trainer Patrick Matthes gab es eine 0:1-Heimniederlage und einen verletzten Spieler.
"Unsere Pause am ersten Spieltag war wohl nicht gut für uns", sagt Harsefelds neuer Coach, Patrick Matthes. Die erste Partie gegen den TSV Großenwörden wurde verlegt. Der TuS war im Pokal mit einer starken Leistung gegen den SV Ottensen gestartet und ließ da positiv aufhorchen. Es fehlte diesmal ein wenig der Biss in den Zweikämpfen. Vielleicht lag das auch am Fehlen des Mentalitätsspielers, Lucas Meybohm, der zu den zweikampfstärksten Akteuren der 1. Kreisklasse gehört. "Trotzdem müssen wir dieses Spiel nicht verlieren. Zumindest ein Punkt wäre drin gewesen, vielleicht sogar der Sieg", so Matthes.
Damen trifft vom Punkt
Der Treffer des Tages resultierte aus einem berechtigten Strafstoß, den Niklas Damen schon in der ersten Hälfte verwandelte. Laut Harsefelds Trainer entstand der Elfer allerdings nach einem falschen Einwurf der Gäste. Die Immenbecker, die am ersten Spieltag bereits gegen den FC Oste/Oldendorf II gewannen, setzten ein paar Nadelstiche und brachten die Führung über die Runden. "Schade, das war heute wirklich nicht nötig. Leider machten wir zu viele eigene Fehler. Bitter ist auch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Benjamin Santjer nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung", so der TuS-Trainer. Sein Spieler musste mit einer vermutlich schweren Schulterverletzung mit dem Krankenwagen abtransportiert werden.
Schiedsrichter: Justus Dralle - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Niklas Damen (26. Foulelfmeter)