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Damennationalmannschaft mit neuer Führung
Nachfolger von Santos praesentiert
von Stan Jahrmärker · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
Die Nachfolger des entlassenen Dan Santos sind gefunden. Die Damen
Nationalmannschaft wird zukünftig von einer "Doppellösung" betreut.
Daniel Zirbes und Cristina Correira, beides Inhaber der UEFA A- Lizenz fungieren gemeinsam als Gespann.
Erstmalig in der Verantwortung sind Beide am 14. und 18. April in der WM-Qualifikation, wo die Roten Löwinnen auf Israel treffen.