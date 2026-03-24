 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Damennationalmannschaft mit neuer Führung

Nachfolger von Santos praesentiert

von Stan Jahrmärker · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

Die Nachfolger des entlassenen Dan Santos sind gefunden. Die Damen

Nationalmannschaft wird zukünftig von einer "Doppellösung" betreut.

Daniel Zirbes und Cristina Correira, beides Inhaber der UEFA A- Lizenz fungieren gemeinsam als Gespann.

Erstmalig in der Verantwortung sind Beide am 14. und 18. April in der WM-Qualifikation, wo die Roten Löwinnen auf Israel treffen.