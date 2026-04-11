Damen: zersplittertes Programm wegen Länderspielen

Symbolbild – Foto: Sascha Köppen

Liga 1

Nur zwei von fünf Erstligaspielen werden am Samstag stattfinden. Grund dafür sind Länderspielabstellungen für die Partien zwischen Luxemburg und Israel. Während in der Titelgruppe beide Partien des 1.Spieltages auf den 22.April verlegt wurden, findet an diesem Datum in der Abstiegsgruppe des Oberhauses die Begegnung zwischen der Entente WMH und Bettemburg statt.

Ell verzichtete auf die Möglichkeit, sein Heimspiel gegen Käerjeng zu verlegen und dürfte auch ohne die für die „Rout Léiwinnen“ nominierte Barbara Serra favorisiert sein. Mamer empfängt dann noch Diekirch. Die Young Girls bräuchten noch den einen oder anderen Punkt, um auf Nummer sicher zu gehen.