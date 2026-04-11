 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligavorschau

Damen: zersplittertes Programm wegen Länderspielen

Nur wenige Partien des 1.Spieltages der Playoffs finden wie geplant statt. Laura Miller wurde indes für den Nationalkader nachnominiert.

von Paul Krier · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Sascha Köppen

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Liga 1

Nur zwei von fünf Erstligaspielen werden am Samstag stattfinden. Grund dafür sind Länderspielabstellungen für die Partien zwischen Luxemburg und Israel. Während in der Titelgruppe beide Partien des 1.Spieltages auf den 22.April verlegt wurden, findet an diesem Datum in der Abstiegsgruppe des Oberhauses die Begegnung zwischen der Entente WMH und Bettemburg statt.

Ell verzichtete auf die Möglichkeit, sein Heimspiel gegen Käerjeng zu verlegen und dürfte auch ohne die für die „Rout Léiwinnen“ nominierte Barbara Serra favorisiert sein. Mamer empfängt dann noch Diekirch. Die Young Girls bräuchten noch den einen oder anderen Punkt, um auf Nummer sicher zu gehen.

Abstiegsgruppe

Am Samstag

Heute, 19:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
19:00
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 19:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
19:00
Unser Tipp: Unentschieden

Nationalmannschaft

Di., 14.04.2026, 19:15 Uhr
Israel
IsraelIsrael
Luxemburg
LuxemburgLuxemburg
19:15live
+Video

Wie die FLF am Freitagmorgen mitteilte, wurde Laura Miller für die Israel-Länderspiele nachnominiert. Laut der Pressemitteilung sei die Genesung ihrer Oberschenkelverletzung besser verlaufen als geplant, so dass man darauf hofft, dass die Kapitänin im zweiten der beiden Partien wieder mitwirken kann.

Sa., 18.04.2026, 18:00 Uhr
Luxemburg
LuxemburgLuxemburg
Israel
IsraelIsrael
18:00live
+Video

Liga 2

Aufstiegsgruppe

Am Samstag

Sa., 06.09.2025, 19:00 Uhr
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
5
1
Abpfiff

Abstiegsgruppe

Am Samstag

Heute, 19:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
19:00

Heute, 19:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
19:00

Liga 3

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