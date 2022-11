Damen: zersplitterter Spieltag wegen Länderspiel Liga 1: UMW empfängt Wintger-Wiltz +++ Liga 2: nur vier Spiele am Samstag +++ Liga 3: Topspiel in Steinsel

Liga 1

Der eine oder andere Erstligatrainer zeigte sich über den aufgeteilten 9.Spieltag in der 1.Liga der Frauen nicht sonderlich begeistert. "Eine Reglung wie bei den Männern" forderte z.B. Serge Bix vom FC Differdingen 03 vor Kurzem gegenüber FuPa. Was er meint ist, dass ähnlich wie bei den Männern in der BGL Ligue auch in der Liga 1 der Frauen ein komplett spielfreies Wochenende im Falle von Länderspielberufungen anstehen sollte.

So kommt es, dass an diesem Samstag die beiden abstiegsbedrohten Teams von Mertert-Wasserbillig und der Entente Wintger-Wiltz aufeinandertreffen, während die restlichen vier Begegnungen auf einen Mittwochabend, nämlich den 23.November, verlegt wurden. Im einzigen Samstagsspiel werden die Gäste trotz nur drei Zählern Vorsprung über die reifere Mannschaft und somit über die bessere Ausgangslage verfügen.

