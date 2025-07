Damen: WMGB wird zu WMH – was steckt dahinter?

Dass der CS Grevenmacher und Jeunesse Biwer aus der Spielgemeinschaft WMGB, also der mit Wormeldingen und Munsbach, aussteigen würden, war bereits gewusst. Soeben gab die einstige Entente WMGB auf den sozialen Netzwerken bekannt (s.u.), dass man mit der US Hostert einen neuen Verein in der Spielgemeinschaft begrüßt, die dadurch künftig den Namen Entente WMH tragen wird.