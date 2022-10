Damen: wird Racing Gewinner des Gipfeltreffens? Liga 1: Mamer bei Leader Ell zu Gast +++ Liga 2: Topteams vor lösbaren Aufgaben +++ Liga 3: Topspiel in der Hauptstadt

Liga 1

Trotz einer guten Entwicklung, die mittlerweile sogar mehrfach in Filmen festgehalten wurde, wie z.B. im gestern vorgestellten Streifen „Um Ball“, ist im luxemburgischen Frauenfußball noch immer nicht alles Gold was glänzt. Davon zeugten in den vergangenen Tagen wieder zahlreiche Forfait-Wertungen. An diesem Wochenende ist in der 1.Liga die Entente WMG gezwungen, auszusetzen, deren zweite Garde am Mittwoch selber nicht antrat.

In Ell kommt es dagegen zum Spitzenspiel gegen Mamer. Für die Gastgeberinnen kommt es zu einem echten Härtetest in einer bislang überzeugenden Saison. Mamer dürfte individuell und in der Breite etwas besser aufgestellt sein, weshalb die Gäste über die besseren Karten verfügen dürften.

„Es ist nie einfach, auf dem dortigen Platz zu spielen“

Die für Mamer tätige Nationalspielerin Amy Thompson ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst: „Ich denke, dass es kein einfaches Spiel wird, da Ell sich auf einer Erfolgswelle befindet und gute Ergebnisse ablieferte. Es ist nie einfach, auf dem dortigen Platz zu spielen und nach dem schlechten Wetter diese Woche wird es keineswegs einfacher werden. Wir fahren aber dorthin, um zu spielen und hoffentlich die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.“

Lachende Dritte könnten die Frauen von Titelverteidiger Racing werden, die in Diekirch zwar kein einfaches Spiel haben aber dennoch klarer Favorit sein werden. Im Duell der Aufsteiger wird Differdingen in Mertert nach zuletzt guten Spielen ohne Punkte gegen teils ganz starke Gegnerinnen versuchen, wieder in die Spur zu finden, Junglinster rechnet sich gegen die anderen Aufsteigerinnen aus Pfaffenthal ebenfalls etwas aus. Auch Bettemburg wird in Wintger den nächsten Sieg fest eingeplant haben.