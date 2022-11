Damen: Wintger-Wiltz tat sich trotz hohem Sieg schwer Liga 1: Entente gewinnt mit 7-0 +++ Liga 2: Swift mit Kantersieg im Topspiel +++ Liga 3: Bettemburg II zieht an Steinsel vorbei

Hier ein Statement von UMW-Trainer Jan Fisch zur klaren Niederlage seiner Elf:

„Alles in Allem geht der Sieg in Ordnung. Man mag mich für verrückt halten, allerdings fiel er in meinen Augen zwei Tore zu hoch aus, zu sehr haben meine Mädels aufopferungsvoll gekämpft und ihr Möglichstes nach vorne getan. Man muss bedenken, dass wir etwa eine halbe Stunde zu Zehnt gespielt haben, da wir das Spiel nur mit elf Spielerinnen begonnen haben wobei eine Verteidigerin das Tor hütete. Dennoch hatten wir ein Tor verdient gehabt (…). Nichtsdestotrotz erkenne ich natürlich die spielerische Klasse von Wintger-Wiltz an. Der Sieg geht in Ordnung. Wir haben lange die Null gehalten und einige Nadelstiche gesetzt. Unsere Torfrau hat uns ebenfalls lange im Spiel gehalten. Irgendwann musst du dich allerdings der individuellen Klasse von Spielerinnen wie Berscheid, Monfort und Marques beugen (…).“

Fischs gegenüber Joël Reichling meinte Folgendes: „Wir taten uns gegen eine UMW, die sehr gut dagegen hielt, sehr schwer, das umzusetzen, was wir uns vor der Partie vorgenommen hatten. Wir spielten nicht genug Fußball und hatten uns nicht genügend Torchancen heraus gespielt.“

Am 23.November

Aufgrund des am Sonntag ausgetragenen Länderspiels gegen Litauen wurden vier Erstligaspiele des 9.Spieltages auf den 23.November verlegt.