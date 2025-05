Damen: wer wird Meister?

Am Samstag

Liga 2

Aufstiegsgruppe: Bettemburg vor perfekter Saison

In der Aufstiegsgruppe des Unterhauses kündigt sich am Samstag ganz Großes an: mit einem durchaus realistischen Sieg in Pfaffenthal hätte man eine perfekte Saison absolviert. Will heißen, dass man im Erfolgsfall alle (!) Meisterschaftsspiele sowohl in der regulären Runde als auch in der Aufstiegsrunde gewonnen hätte, etwas das mehr als bemerkenswert und noch seltener sein dürfte. Laut FuPa-Informationen sei noch nicht klar bzw. noch nicht öffentlich bekannt, wie es nach der Fusion mit der AS Luxemburg mit der Damen-Entente zwischen Pfaffenthal und Steinsel weitergehen wird.

