Damen: wer stolpert zuerst, Racing oder Hesperingen?

Wird der SC Ell zum Zünglein an der Waage? Brachte man am vergangenen Samstag Leader Racing in Bedrängnis, so wird man an diesem Wochenende Swift Hesperingen auf die Probe stellen. Aufgrund der Kaderzusammensetzung sollte der Verein vom „Holleschbierg“ zwar Favorit sein, doch was für Ell drin sein kann, erklärte uns Trainer Paul Wilwerding: „Racing und Hesperingen sind zwei grundverschiedene Teams. Racing war am vergangenen Samstag froh, als sie bei uns gewonnen hatten. Hesperingen ist individuell sehr stark und sie bestrafen jeden kleinen Fehler konsequent. Wir haben zahlreiche Ausfälle zu verkraften, doch wir werden die Partie schon angehen, um die Gegnerinnen zu ärgern. Es rücken ein paar junge Spielerinnen nach, die alle Fußball spielen können. Doch auch der Hesperinger Kader scheint im Moment eng bestückt zu sein. Wir wollen auf jeden Fall unseren 3.Platz verteidigen, ich denke dies sollte machbar sein.“

Junglinster trifft in der Titelgruppe entsprechend auf Racing und bekleidet die Außenseiterinnenrolle. In der Abstiegsgruppe begrüssen die geretteten Young Girls Diekirch Mertert-Wasserbillig, das vor Wochenfrist das wichtige Heimspiel gegen Hosingen/Norden gewann. Es ist dieses Fernduell der beiden Schlusslichter, das diese Play-Off-Gruppe weiter interessant macht. Die erwähnte Entente Hosingen/Norden trifft auf die Entente WMGB, gegen die man es schwer bekommen wird, zu punkten. Mamer begrüßt dann noch Differdingen zuhause.