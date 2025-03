Damen: vier Heimsiege in vier Spielen

Bereits in der 2.' eröffnete Kohr den Torreigen mit ihrem bereits 32.Saisontreffer! Nur 120 Sekunden später erhöhte Oswald auf 2:0 (4.'). Zanoubi ließ in der 29.' das 3:0 folgen. Trotz einer roten Karte für Gästespielerin Baran (37.') steckte Junglinster den Kopf nicht in den Sand. Berscheid verkürzte in der 69.' auf 3:1 nach einer Vorlage von Keil. Doch Hesperingen antwortete nur wenig später: Pizzimenti (4:1, 77.') und Kohr (5:1, 83.' & 6:1, 90.') sorgten mit ihren Treffern für einen klaren Vorsprung. In der Nachspielzeit erzielte Jaeger das 6:2 für Junglinster, doch der Sieg der Gastgeberinnen war nicht mehr in Gefahr (90.'+1).

Am 26.März