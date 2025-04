Damen: UMW gewinnt ihr wichtigstes Spiel der regulären Saison

Laurent Thies, Trainer von Hosingen/Norden, warnte noch vor dem „KO-Spiel“ in Mertert davor, dass eine Niederlage eigentlich verboten sei, wenn man realistische Chancen auf die Abstiegsrelegation behalten wollte. Doch es sollte anders kommen, auch wenn die Gäste durch Marques Soares die zwei ersten Torchancen der Partie hatten. Nach einer guten halben Stunde machte Maurer aber das 1:0 (33.‘). Während Soares Gomes den postwendenden Ausgleich vergab, köpfte Krieps das 2:0 (39.‘). Mit Anbruch der Schlussviertelstunde traf Maurer ein weiteres Mal (3:0, 77.‘) und mit diesem Heimsieg überholte Mertert-Wasserbillig seine Gegnerinnen vom Samstag und steht nun selbst auf dem unteren Relegationsplatz. „Die Mädels zeigten dieses Mal absoluten Kampfgeist“ UMW-Coach Jan Fisch: „Wir hatten drei äußerst gute Trainingswochen, da die Mädels höchst konzentriert waren. Wir hatten im November zwar gegen Hosingen/Norden verloren, jedoch das Gefühl, dass sie zu knacken waren. Der Fokus lag auf offensivem Pressing, da unsere Gäste stets probierten, sauber hinten herauszuspielen. In der ersten Viertelstunde agierten sie aber eher mit langen Bällen, was uns unseren Plan etwas durcheinanderbrachte. In dieser Phase waren sie besser, ohne aber wirklich zu hundertprozentigen Torchancen zu kommen. Über die Duelle und gewonnenen Zweikämpfe sind wir ins Spiel gekommen. Wir hatten drei Gelegenheiten hintereinander, bevor Maurer dann das verdiente 1:0 schoss. Ich sagte den Mädels, dass sie nichts zu verlieren hätten und sie in jeden Ball gehen müssten. Unser erstes Tor wäre z.B. nie gefallen, wenn Jana Krier nicht zweimal binnen drei Sekunden zwei Kopfballduelle für sich entschieden hätte. Was ich damit sagen will ist, dass die Mädels dieses Mal absoluten Kampfgeist zeigten. Das 2:0 fiel dann im Anschluss an eine Ecke und in der 2.Halbzeit verwalteten wir das Spiel und machten den Deckel drauf. Von der Intensität und Laufbereitschaft her war es unser bestes Spiel der Saison. In solchen 'Finals' waren wir in den letzten Jahren immer gut. Dies gilt dann hoffentlich auch für den 23.Mai (d.Red.: wenn das Relegationsspiel stattfindet).“

In Oberkorn trafen am Samstag die Damen des FC Differdingen 03 auf die Young Girls Diekirch. Das Heimteam dominierte das Spiel trotz früher Unterzahl (Morais sah in der 35.' bereits gelb-rot) und siegte nach einer torlosen 1.Halbzeit mit 3:0. Houamdi brachte das spritzigere und willigere Differdingen nach exakt einer Stunde in Führung (1:0, 60.'). Da Silva Carmo erhöhte in der 74.' per Lob aus rund 30 Metern auf 2:0 und in der 78.' auf 3:0. Diekirchs Borges musste in der 75.' ebenfalls mit gelb-rot vom Platz.