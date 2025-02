Damen: Trainer Santos warnt vor „gefährlichem Spiel“

Als Pluspunkt auf Seiten der Gäste kann man ausmachen, dass sehr viele ihrer Akteurinnen sich auf ein paar Vereine wie z.B. Triesen oder St.Gallen konzentrieren. Manche Abläufe im Spiel sollten die Liechtensteinerinnen also auch aus ihren Vereinsmannschaften kennen, was in der Nationalelf helfen könnte. Beim Auftakt in ihre erste Erwachsenen-Kampagne unterlag das Fürstentum jedoch hoch, mit 6:1 in Armenien. Dies dürfte aber auch bedeuten, dass man es heute Abend in Esch besser machen möchte.

Kommt die FLF-Auswahl jedoch besser in die Partie als gegen Kasachstan, braucht sie sich auch nicht kleiner zu machen, als sie ist. Sowohl die Weltrangliste als auch die Entwicklung der vergangenen Jahre sprechen für Kapitänin Miller und Co. Wie uns von Trainer Santos heute früh bestätigt wurde, sind die am Freitag angeschlagen zur 2.Halbzeit eingewechselte Caroline Jorge sowie die am Ende humpelnd vom Feld gegangene Amy Thompson fit und können heute Abend spielen.

Es bleibt die Frage des Drucks, nicht nur die Fans erwarten einen Sieg: „(...) wir bleiben im Rennen um die Spitzenplätze. Dafür müssen aber im gefährlichen Spiel am Dienstag gegen Liechtenstein 3 Punkte her“ so Trainer Santos nach dem 2:2 am Freitag. Anstoß ist heute Abend um 19:30 Uhr fast schon wie gewohnt auf dem Escher „Gaalgebierg“. FuPa berichtet u.a. per Liveticker von vor Ort.

Ergebnisse vom Wochenende

Alle wegen des Länderspiels abgesagten Partien des 15.Spieltages der Damen-Liga 1 wurden mittlerweile neu angesetzt und zwar auf den 11. bzw. 12 März.

