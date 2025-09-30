Damen: Torhüterin trifft bei erstem Bettemburger Saisonsieg

Wie die FLF am Montag mitteilte, wird die Nationalmannschaft der Frauen am 24.Oktober um 18 Uhr in Budapest ein internationales Freundschaftsspiel gegen Ungarn bestreiten. Einen Monat später, am 28.November und am 1.Dezember tritt man zu einem Doppeltermin auf Zypern an. Die genaue Spielstätten und Anstoßzeiten dieser Partien stehen z.Z. noch nicht fest.

Hattrick Da Silva Carmo, Doppelpack Thompson: damit waren fünf der sieben Differdinger Tore beim klaren Auswärtssieg bei Nachbar und Aufsteiger Käerjeng erzielt, 7:0 lautete die finale Bilanz dieses von den Gästen dominierten Spiels. Um einiges spannender ging es da in Mamer zu, wo zwei Teams mit Anspruch auf das Erreichen der Titelgruppe um wichtige Punkte spielten. Beide Treffer zugunsten der Gäste aus Junglinster fielen binnen weniger als zehn Minuten. Nach Kylie Merlevedes 0:1 (22.‘) ließ Keil es kurz danach per Freistoß krachen und versenkte eine regelrechte Granate aus rund 35 Metern zum 0:2 (31.‘).

Nach den Ausfällen beider Torhüterinnen hatte Diekirch vor dem Spiel gegen Bettemburg ein Problem. Zudem fehlte auch die Feldspielerin verletzt, die in solchen Fällen ins Tor gehen würde, eine weitere fehlte arbeitsbedingt. So musste eine Spielerin zwischen die Pfosten, die noch nie zuvor als Torhüterin agiert hatte. U.a. dadurch kassierte man beim 2:4 gegen die Aufsteigerinnen trotz insgesamt nicht ausreichender Leistung einige vermeidbare Gegentore. Vor allem bei hohen Bällen waren die Young Girls anfällig. Zu allem Überfluss aus Diekircher Sicht war es auch noch die Bettemburger Torhüterin Barrat, die einen Freistoß direkt zum zwischenzeitlichen 1:2 verwandelte.

Barrat: „solche Tore schießt man als Torhüterin nicht alle Tage“

Pauline Barrat gegenüber FuPa: „Das ist eigentlich ziemlich außergewöhnlich, solche Tore schießt man als Torhüterin nicht alle Tage. Der Trainer hat die Gelegenheit erahnt, er hat mir vertraut und ich habe auch das Vertrauen der Mannschaft, Verantwortung zu übernehmen. Es hat sich ausgezahlt und wir konnten mit der Mannschaft die drei Punkte holen, was sehr erfreulich ist.“

Während die Entente WMH in Ell weiteres Lehrgeld zahlte geriet Racing im Topspiel in Hesperingen zwar nach 12 Minuten in Rückstand, doch die ehemalige Swift-Spielerin Quatrana glich postwendend aus (1:1). Spätestens als die Hauptstädterinnen kurz vor der Pause erstmals in Führung gingen, kam der Zug ins Rollen und man siegte am Ende klar mit 5:1.

Liga 2

Das Spiel Ent. Red Black/Steinsel, das am 3.Spieltag kurzfristig wegen Unwohlseins des Schiedsrichters abgesagt werden musste, wird am Mittwoch, den 1.Oktober um 20:00 Uhr nachgeholt.

Liga 3

1.Bezirk

2.Bezirk

