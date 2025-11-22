Damen: Topspiel zwischen Junglinster und Ell

Die Partie zwischen dem aktuellen Tabellenvierten und dem Dritten in der Damen-Liga 1 ist die, die an diesem Wochenende heraussticht. Mit drei Siegen im Rücken reist Ell zum Auftakt der Rückrunde der regulären Meisterschaft nach Junglinster, das am vergangenen Wochenende Racing das Fürchten lehrte und erst nach einem Platzverweis spät verlor. Es deutet sich ein offener Schlagabtausch an.

Anouchka Besch aus Junglinster, die Ende des Monates ihr Comeback in der Nationalelf feiern könnte: „Im ersten Moment war ich natürlich super froh, nachdem Dan (d.Red: Nationaltrainer Santos ) mir angerufen hatte. Danach brauchte ich aber ein wenig, bis ich es so richtig geglaubt habe, da ich ehrlich gesagt die Hoffnung auf ein Comeback in der Nationalmannschaft fast aufgegeben hatte. Nach der Pressekonferenz schrieben mir viele Leute um mir zu gratulieren, da habe ich es dann realisiert. Gleichzeitig verspüre ich natürlich ein bisschen Druck, da ich zeigen möchte, dass es kein Fehler war, mich zu berufen. Ich hoffe, dass ich ein Mehrwert für die Nationalmannschaft sein kann.

Zum Spiel gegen Ell muss ich sagen, dass meine Motivation bereits vor der Nominierung sehr hoch war. Es ist eine wichtige Partie. Da ich das Hinspiel aus beruflichen Gründe verpasste hatte, möchte ich jetzt Revanche dafür nehmen, das wir in Ell untergegangen waren. Als Team haben wir enorme Fortschritte gemacht und dieses Spiel ist das richtige, um dies zu beweisen. Für mich persönlich und mit Blick auf die Nominierung ist es natürlich auch eine Begegnung, die es mir erlaubt, Selbstvertrauen zu tanken und wie gesagt zu zeigen, dass meine Berufung kein Fehler war.“

Die beiden Spitzenteams sind am Samstag favorisiert. Differdingen sollte trotz Patzer in Hesperingen in der Lage sein, gegen Diekirch zu bestehen. Beim FCD steht der Samstag im eichen der Orange Week, die gegen Gewalt an Frauen sensibilisieren soll. Der Entente WMH dürfte gegen Racing nicht einmal ein Fußballwunder helfen – dies ist die bittere Realität. Mamer wird gegen Käerjeng über die bessere Ausgangslage verfügen.

Ganz anders gestaltet sich die Lage in Bettemburg, wo Hesperingen zu einer wegweisenden Partie mit Blick auf eine spätere Teilnahme an der Titelgruppe gastiert. Vorteile auf einer der beiden Seiten auszumachen ist schwierig: Hesperingen schlug zuletzt Differdingen, verlor aber im Nachholspiel am Mittwoch gegen Mamer. Der SCB hat seine letzten drei Pflichtspiele in Folge gewonnen.

