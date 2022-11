Damen: Topspiel Bettemburg - Mamer im Fokus Liga 1: Ungleiches Derby in der Hauptstadt +++ Liga 2: Spitzenspiel Mamer II - Swift +++ Liga 3: Verfolgerduell Mertzig - Bettemburg II sticht hervor

Liga 1

Nachdem die Tabelle der Liga 1 bei den Frauen am Mittwoch wieder geradegerückt wurde, könnte Racing seinen Vorsprung im Idealfall am Wochenende ausbauen. Selber hat man die Aufsteigerinnen und Hauptstadtrivalinnen von Pfaffenthal-Weimerskirch zu Gast, eine lösbare Aufgabe also. Da sich mit Bettemburg und Mamer die nächsten Verfolger direkt gegenüber stehen werden, könnten die Meisterinnen in der Tat als Siegerinnen des Spieltages hervorgehen. Mamer ist zwar weiter ungeschlagen, doch mit dem Tabellenzweiten wartet ein harter Brocken auf die Vizemeisterinnen aus der Vorsaison.

Gespannt sein darf man darauf, wie sich Diekirch und Ell bei ihrem Aufeinandertreffen schlagen werden. Die zwei Team trennen nur zwei Punkte, Ell hat aber die deutlich bessere Tordifferenz vorzuweisen. Ob die Offensive der Gäste den Ausschlag geben wird, muss sich am Samstag zeigen. Differdingen ist im Heimspiel gegen WMG durchaus etwas zuzutrauen, Junglinster wird in Mertert fest mit einem Auswärtssieg rechnen.