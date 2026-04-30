Damen: Swift verteidigt Platz 3 0:0 gegen Junglinster, Racing gewinnt das Spitzenspiel - Kehlen steigt auf von Paul Krier · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Nach einem Sieg im Spitzenspiel feierte Kehlen am Dienstag den Aufstieg in die 1.Liga – Foto: Frank Gabel

Liga 1 Titelgruppe 👉 Tabelle Die frisch gekürten Meisterinnen von Racing ließen auch im Gipfeltreffen gegen Differdingen nichts anbrennen und gewannen ihr Nachholspiel durch Treffer von Boissou (1:0, 7.‘) und Corplet (2:0, 73.‘) mit 2:0, scheiterten des Öfteren aber auch an einer starken Differdinger Torhüterin. Im zweiten Mittwochsspiel der Titelgruppe sollten zwischen Hesperingen und Junglinster keine Tore fallen.