Damen: Swift verteidigt Platz 3

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Die frisch gekürten Meisterinnen von Racing ließen auch im Gipfeltreffen gegen Differdingen nichts anbrennen und gewannen ihr Nachholspiel durch Treffer von Boissou (1:0, 7.‘) und Corplet (2:0, 73.‘) mit 2:0, scheiterten des Öfteren aber auch an einer starken Differdinger Torhüterin. Im zweiten Mittwochsspiel der Titelgruppe sollten zwischen Hesperingen und Junglinster keine Tore fallen.
Am Samstag bestreitet Hesperingen sein drittes Heimspiel binnen acht Tagen, dies gegen Differdingen. Es kündigt sich eine offene Begegnung an. Junglinster fühlt Racing auf den Zahn und wird dem Serienmeister sicherlich nichts schenken. Die Gäste werden dennoch favorisiert sein.
Am Mittwoch
Am Samstag
In der Abstiegsgruppe gewann Bettemburg erwartungsgemäß in Käerjeng. Richtig spannend wird es am Samstag, wenn das erwähnte Käerjeng als Vorletzter beim nur 3 Punkte vor einem liegenden Diekirch antritt. In den anderen Partien (WMH – Ell, Mamer – Bettemburg) dürfte die Gastmannschaften über die besseren Karten verfügen.
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Am Mittwoch
Mit einem 2:0-Heimsieg im Topspiel gegen die Ent. Red Black/Steinsel, dies durch Tore von Wilwert (1:0, 36.') und Morvilli (2:0, 81.') brachte Kehlen den Aufstieg unter Dach und Fach und wird kommende Saison erstmals in seiner Geschichte in der 1.Liga spielen.
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Am Dienstag
Am Samstag
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Am Donnerstag
Am Samstag