 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

Damen: Swift verteidigt Platz 3

0:0 gegen Junglinster, Racing gewinnt das Spitzenspiel - Kehlen steigt auf

von Paul Krier · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Nach einem Sieg im Spitzenspiel feierte Kehlen am Dienstag den Aufstieg in die 1.Liga
Nach einem Sieg im Spitzenspiel feierte Kehlen am Dienstag den Aufstieg in die 1.Liga – Foto: Frank Gabel

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Liga 1

Titelgruppe

👉 Tabelle

Die frisch gekürten Meisterinnen von Racing ließen auch im Gipfeltreffen gegen Differdingen nichts anbrennen und gewannen ihr Nachholspiel durch Treffer von Boissou (1:0, 7.‘) und Corplet (2:0, 73.‘) mit 2:0, scheiterten des Öfteren aber auch an einer starken Differdinger Torhüterin. Im zweiten Mittwochsspiel der Titelgruppe sollten zwischen Hesperingen und Junglinster keine Tore fallen.

Am Samstag bestreitet Hesperingen sein drittes Heimspiel binnen acht Tagen, dies gegen Differdingen. Es kündigt sich eine offene Begegnung an. Junglinster fühlt Racing auf den Zahn und wird dem Serienmeister sicherlich nichts schenken. Die Gäste werden dennoch favorisiert sein.

Am Mittwoch

Gestern, 20:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
2
0
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Gestern, 20:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
0
0
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Am Samstag

Sa., 02.05.2026, 19:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
19:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Sa., 02.05.2026, 19:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
19:00
Unser Tipp: Unentschieden

Abstiegsgruppe

In der Abstiegsgruppe gewann Bettemburg erwartungsgemäß in Käerjeng. Richtig spannend wird es am Samstag, wenn das erwähnte Käerjeng als Vorletzter beim nur 3 Punkte vor einem liegenden Diekirch antritt. In den anderen Partien (WMH Ell, Mamer Bettemburg) dürfte die Gastmannschaften über die besseren Karten verfügen.

👉 Tabelle

Am Mittwoch

Gestern, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
1
4
Abpfiff
Am Samstag

Sa., 02.05.2026, 19:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
19:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Sa., 02.05.2026, 19:00 Uhr
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
19:00
Unser Tipp: Unentschieden

Sa., 02.05.2026, 19:00 Uhr
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
SC Ell
SC EllEll
19:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Liga 2

Aufstiegsgruppe

Mit einem 2:0-Heimsieg im Topspiel gegen die Ent. Red Black/Steinsel, dies durch Tore von Wilwert (1:0, 36.') und Morvilli (2:0, 81.') brachte Kehlen den Aufstieg unter Dach und Fach und wird kommende Saison erstmals in seiner Geschichte in der 1.Liga spielen.

👉 Tabelle

Heute, 20:00 Uhr
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
20:00live

Am Samstag

Liga 3

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