 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Damen: Swift und Junglinster qualifizieren sich für Titelgruppe

Ell bleibt trotzt Nachholspiel auf der Strecke, Diekirch lässt gegen Mamer aufhorchen

von Paul Krier · Heute, 08:20 Uhr · 0 Leser
Hesperingen (in rot) steht in der Titelgruppe, Ell erstmals seit der Liga-Reform nicht
Hesperingen (in rot) steht in der Titelgruppe, Ell erstmals seit der Liga-Reform nicht – Foto: Frank Gabel

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Liga 1

Der 18.Spieltag in Zahlen

Alle Ergebnisse

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
Abgebrochen

(abgebrochen)

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
5
1
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
6
1
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
0
1
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
0
0
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Was am Wochenende los war

Das Kellerduell zwischen dem Tabellenletzten Entente WMH und dem Vorletzten Käerjeng wurde beim Stand von 0:3 in der 71.‘ abgebrochen, da die Gastgeberinnen FuPa-Informationen zufolge den Platz vorzeitig verlassen hatten. Dabei stand es zur Pause noch 0:0 und die Entente schnupperte an ihrem ersten Punktgewinn. Im Prinzip dürfte die Begegnung mit 3:0 Forfait für Käerjeng gewertet werden. Durch jeweils zwei Treffer von Corplet und Boissou bezwang Racing Bettemburg mit 5:1, nur während der 1.Halbzeit konnte der SCB das Geschehen durch das Anschlusstor zum zwischenzeitlichen 2:1 spannend gestalten.

Durch u.a. einen Kohr-Doppelpack schlug Hesperingen Junglinster im Topspiel mit 6:1. Am Ende hatten trotzdem beide Teams etwas zu feiern, da sie alle zwei die Titelgruppe erreichten. Junglinster kommt dabei aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Bettemburg unter die besten vier.

Erstmals seit der Liga-Reform und damit der Einführung von Playoff-Runden hat der SC Ell die Top 4 verpasst. Gegen den Tabellenzweiten Differdingen vergaben die Gastgeberinnen eine mögliche Führung, als Raty Mitte der 1.Halbzeit mit einem Elfmeter an Hurbain scheiterte. Nach einer Stunde gelang Tinoco dann das Tor des Tages (0:1, 59.‘). Im 1.Abschnitt war es zwischen Diekirch und Mamer ein 0:0 der besseren Sorte, Oberweis hielt die Gäste dabei in der mit einer klasse Parade im Spiel. Am Ende war dann weniger los und es blieb bei einer gerechten Punkteteilung.

Nachholspiel vom 13.Spieltag

Am Samstag

Unser Tipp: Auswärtssieg

Pokal: Halbfinals am Mittwoch

Gleich zweimal kommt es diese Woche zur Partie Ell Racing, sofern es Wetter- und Platzverhältnisse zulassen. Am Mittwoch gastieren die Titelverteidigerinnen zum Pokalhalbfinale in Westen, am Samstag zu einem Nachholspiel in der Meisterschaft (s.o.). In beiden Partien sollten die Hauptstädterinnen favorisiert sein, auch wenn Ell an guten Tagen ein gefährlicher Gegner sein kann.

Das zweite Halbfinale in der „Coupe des Dames“ bestreiten am Mittwoch Mamer und Differdingen. Differdingen fing sich in der Liga zur rechten Zeit (s.o.) und sollte im Prinzip über das bessere Team verfügen. Doch der Pokal hat bekanntlich oft seine eigenen Gesetze, etwas das Mamer in der laufenden als auch in der vergangenen Saison in diesem Wettbewerb unter Beweis stellen konnte.

Am Mittwoch

Liga 2

👉 Abschlusstabelle der regulären Meisterschaft

Sa., 28.03.2026, 16:30 Uhr
SC Ell
SC EllEll II
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
0
3
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
4
1
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
1
4
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
0
12
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
12
0
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Liga 3

1.Bezirk

👉 die Ergebnisse

👉 zur Abschlusstabelle der regulären Meisterschaft

2.Bezirk

👉 die Ergebnisse

👉 zur Abschlusstabelle der regulären Meisterschaft

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