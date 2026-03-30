Damen: Swift und Junglinster qualifizieren sich für Titelgruppe

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In eigener Sache: sobald die Spielpläne der verschiedenen Playoff-Gruppen in den einzelnen Ligen vom Verband veröffentlicht wurden, werden wir diese auf FuPa zur Verfügung stellen.
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(abgebrochen)
Das Kellerduell zwischen dem Tabellenletzten Entente WMH und dem Vorletzten Käerjeng wurde beim Stand von 0:3 in der 71.‘ abgebrochen, da die Gastgeberinnen FuPa-Informationen zufolge den Platz vorzeitig verlassen hatten. Dabei stand es zur Pause noch 0:0 und die Entente schnupperte an ihrem ersten Punktgewinn. Im Prinzip dürfte die Begegnung mit 3:0 Forfait für Käerjeng gewertet werden. Durch jeweils zwei Treffer von Corplet und Boissou bezwang Racing Bettemburg mit 5:1, nur während der 1.Halbzeit konnte der SCB das Geschehen durch das Anschlusstor zum zwischenzeitlichen 2:1 spannend gestalten.
Durch u.a. einen Kohr-Doppelpack schlug Hesperingen Junglinster im Topspiel mit 6:1. Am Ende hatten trotzdem beide Teams etwas zu feiern, da sie alle zwei die Titelgruppe erreichten. Junglinster kommt dabei aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Bettemburg unter die besten vier.
Erstmals seit der Liga-Reform und damit der Einführung von Playoff-Runden hat der SC Ell die Top 4 verpasst. Gegen den Tabellenzweiten Differdingen vergaben die Gastgeberinnen eine mögliche Führung, als Raty Mitte der 1.Halbzeit mit einem Elfmeter an Hurbain scheiterte. Nach einer Stunde gelang Tinoco dann das Tor des Tages (0:1, 59.‘). Im 1.Abschnitt war es zwischen Diekirch und Mamer ein 0:0 der besseren Sorte, Oberweis hielt die Gäste dabei in der mit einer klasse Parade im Spiel. Am Ende war dann weniger los und es blieb bei einer gerechten Punkteteilung.
Am Samstag
Gleich zweimal kommt es diese Woche zur Partie Ell – Racing, sofern es Wetter- und Platzverhältnisse zulassen. Am Mittwoch gastieren die Titelverteidigerinnen zum Pokalhalbfinale in Westen, am Samstag zu einem Nachholspiel in der Meisterschaft (s.o.). In beiden Partien sollten die Hauptstädterinnen favorisiert sein, auch wenn Ell an guten Tagen ein gefährlicher Gegner sein kann.
Das zweite Halbfinale in der „Coupe des Dames“ bestreiten am Mittwoch Mamer und Differdingen. Differdingen fing sich in der Liga zur rechten Zeit (s.o.) und sollte im Prinzip über das bessere Team verfügen. Doch der Pokal hat bekanntlich oft seine eigenen Gesetze, etwas das Mamer in der laufenden als auch in der vergangenen Saison in diesem Wettbewerb unter Beweis stellen konnte.
Am Mittwoch
👉 Abschlusstabelle der regulären Meisterschaft
👉 zur Abschlusstabelle der regulären Meisterschaft
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