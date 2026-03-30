Damen: Swift und Junglinster qualifizieren sich für Titelgruppe

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(abgebrochen)

Was am Wochenende los war

Das Kellerduell zwischen dem Tabellenletzten Entente WMH und dem Vorletzten Käerjeng wurde beim Stand von 0:3 in der 71.‘ abgebrochen, da die Gastgeberinnen FuPa-Informationen zufolge den Platz vorzeitig verlassen hatten. Dabei stand es zur Pause noch 0:0 und die Entente schnupperte an ihrem ersten Punktgewinn. Im Prinzip dürfte die Begegnung mit 3:0 Forfait für Käerjeng gewertet werden. Durch jeweils zwei Treffer von Corplet und Boissou bezwang Racing Bettemburg mit 5:1, nur während der 1.Halbzeit konnte der SCB das Geschehen durch das Anschlusstor zum zwischenzeitlichen 2:1 spannend gestalten.

Durch u.a. einen Kohr-Doppelpack schlug Hesperingen Junglinster im Topspiel mit 6:1. Am Ende hatten trotzdem beide Teams etwas zu feiern, da sie alle zwei die Titelgruppe erreichten. Junglinster kommt dabei aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Bettemburg unter die besten vier.

Erstmals seit der Liga-Reform und damit der Einführung von Playoff-Runden hat der SC Ell die Top 4 verpasst. Gegen den Tabellenzweiten Differdingen vergaben die Gastgeberinnen eine mögliche Führung, als Raty Mitte der 1.Halbzeit mit einem Elfmeter an Hurbain scheiterte. Nach einer Stunde gelang Tinoco dann das Tor des Tages (0:1, 59.‘). Im 1.Abschnitt war es zwischen Diekirch und Mamer ein 0:0 der besseren Sorte, Oberweis hielt die Gäste dabei in der mit einer klasse Parade im Spiel. Am Ende war dann weniger los und es blieb bei einer gerechten Punkteteilung.

Nachholspiel vom 13.Spieltag

Am Samstag