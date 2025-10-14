Damen: Swift setzt in Ell ein Zeichen

* Falls Torschützinnen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Was am Wochenende los war

Mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Bettemburg behielt Differdingen seine weisse Weste auch nach dem 6.Spieltag und bleibt punktgleich mit Racing an der Spitze. Das Tor des Tages gelang der ehemaligen Nationalspielerin Marisa Soares, die uns ebenfalls ein kurzes Statement zur Partie zukommen ließ, unmittelbar vor der Halbzeitpause.

Soares: „Generell war es ein relativ ausgeglichenes Spiel“

„In den ersten zehn bis fünfzehn Minuten hatten wir etwas Schwierigkeiten ins Spiel zu finden. Bettemburg drückte da mehr. Danach wachten wir auf, spielten besser und kamen zu ein paar klaren Torchancen, die wir aber leider nicht reinmachten. Unser Tor fiel zum richtigen Moment, kurz vor der Pause, das tat uns gut und wir konnten aufatmen.

In den ersten Minuten der 2.Halbzeit waren wir gut im Spiel und hatten eine klare Gelegenheit zum 2:0, die leider nicht reinging. In der Folge wurden wir etwas nervöser, da es nur 1:0 stand. Bettemburg drückte wieder mehr während wir versuchten, das Ergebnis zu halten. Generell war es ein relativ ausgeglichenes Spiel. Es gab Phasen, in denen Bettemburg das Spiel im Griff hatte, in anderen waren wir aber besser, es fehlten uns nur weitere Tore.“

Junglinster hatte in Käerjeng in der 1.Halbzeit mehr Mühe als gedacht. Zunächst verschoss man einen Elfmeter, dann glich Riggio die Gästeführung per Kopfball von Gwendy Merlevede aus. Mit diesem 1:1 wurden die Seiten getauscht. Im 2.Abschnitt wurden die Gäste ihrer Favoritinnenrolle schließlich gerecht. Wie zu erwarten kam Mamer zu einem klaren Heimsieg gegen WMH, Meridja gelang dabei ein Hattrick.

Diekirch stemmte sich mit allen verfügbaren Mitteln gegen die haushohen Favoritinnen von Racing und war taktisch hervorragend eingestellt. Dabei kamen die Gastgeberinnen durchaus zu der einen oder anderen sehr guten Gelegenheit, mussten aber am Ende die Überlegenheit und Kaltschnäuzigkeit der Meisterinnen anerkennen. Im Topspiel setzte sich Hesperingen in Ell durch. Das Spiel war kaum angepfiffen, als ein Abpraller bei Kohr landete, diese auf Wilhelm legte, die zum 0:1 traf (1.‘). Nach einer knappen Stunde lobbte De Lemes Crespo die Eller Torhüterin nach einem Gegenangriff (0:2, 58.‘).

Liga 2

👉 Elf der Woche

Liga 3

1.Bezirk

👉 die Ergebnisse

👉 zur Tabelle

👉 Elf der Woche

2.Bezirk

👉 die Ergebnisse

👉 zur Tabelle

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!