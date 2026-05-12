Damen: Swift rückt Differdingen auf die Pelle

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Noch ist es nicht so weit, dennoch wäre es – sollte der Fall eintreten – durchaus eine bemerkenswerte Überraschung: nach dem 1:1 in Junglinster, wo man einen Rückstand kurz nach der Pause egalisieren konnte, liegt Hesperingen einen Spieltag vor Schluss nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten Differdingen. Sollte einem am letzten Spieltag ein Punktgewinn oder gar mehr gegen Meister Racing gelingen könnte man bei gleichzeitiger Differdinger Niederlage seine Vizemeisterschaft aus der Vorsaison wiederholen! Das erwähnte Differdingen ist seit Wochen im Tief und ging zuhause gegen Racing mit 0:9 unter, Corplet alleine erzielte dabei fünf Tore.
Die Ergebnisse
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Ell gewann das Topspiel der Abstiegsgruppe gegen Bettemburg durch einen späten Doppelschlag von Lambert (0:1, 75.‘) und Raty (0:2, 80.‘) und beendet die Saison versöhnlich. Dies gilt auch für Diekirch, das in den kommenden Wochen mit der Zusammenstellung seiner Kaders für die Spielzeit 2026/2027 beginnt. Gegen ein durchaus ordentlich auftretendes Schlusslicht Entente WMH musste man alles abrufen, um am Ende zu einem 3:0-Heimsieg zu kommen. Für eine Überraschung konnte zum Abschluss Käerjeng sorgen, das Mamer durch Tore von Picard (1:0, 2.‘) und Minla (2:1, 72.‘) bezwingen konnte und damit eine erfolgreiche Generalprobe für die Relegation ablieferte.
Die Ergebnisse
Im Topspiel der 2.Liga erkämpfte sich die Ent. Red Black/Steinsel zwar einen Punktgewinn gegen Leader und Aufsteiger Kehlen (1:1), musste dadurch aber Rosport in der Tabelle vorbeiziehen lassen, das mit 4:2 in Ell gewann und einen Spieltag vor Schluss aufgrund der besseren Tordifferenz den Relegationsplatz belegt. Es bleibt also spannend bis zum Schluss, wer die Chance bekommt, um in der Relegation gegen Käerjeng um einen Platz im Oberhaus zu spielen.
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Die Ergebnisse
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Die Ergebnisse
👉 1.Bezirk: Aufstiegsgruppe | Abschlussrunde
👉 2.Bezirk: Aufstiegsgruppe | Abschlussrunde