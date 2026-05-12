 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

Damen: Swift rückt Differdingen auf die Pelle

Trotz Punkteteilung verkleinert Hesperingen den Rückstand auf Platz 2, Käerjeng schlägt überraschend Mamer und Rosport übernimmt Rang 2 in der 2.Liga

von Paul Krier · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Hesperingen, hier ein Archivbild, liegt nur noch einen Punkt hinter Platz 2
Hesperingen, hier ein Archivbild, liegt nur noch einen Punkt hinter Platz 2 – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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Liga 1

Titelgruppe

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Noch ist es nicht so weit, dennoch wäre es – sollte der Fall eintreten – durchaus eine bemerkenswerte Überraschung: nach dem 1:1 in Junglinster, wo man einen Rückstand kurz nach der Pause egalisieren konnte, liegt Hesperingen einen Spieltag vor Schluss nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten Differdingen. Sollte einem am letzten Spieltag ein Punktgewinn oder gar mehr gegen Meister Racing gelingen könnte man bei gleichzeitiger Differdinger Niederlage seine Vizemeisterschaft aus der Vorsaison wiederholen! Das erwähnte Differdingen ist seit Wochen im Tief und ging zuhause gegen Racing mit 0:9 unter, Corplet alleine erzielte dabei fünf Tore.

Die Ergebnisse

Sa., 09.05.2026, 17:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
0
9
Abpfiff

Sa., 09.05.2026, 19:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
1
1
Abpfiff

Abstiegsgruppe

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Ell gewann das Topspiel der Abstiegsgruppe gegen Bettemburg durch einen späten Doppelschlag von Lambert (0:1, 75.‘) und Raty (0:2, 80.‘) und beendet die Saison versöhnlich. Dies gilt auch für Diekirch, das in den kommenden Wochen mit der Zusammenstellung seiner Kaders für die Spielzeit 2026/2027 beginnt. Gegen ein durchaus ordentlich auftretendes Schlusslicht Entente WMH musste man alles abrufen, um am Ende zu einem 3:0-Heimsieg zu kommen. Für eine Überraschung konnte zum Abschluss Käerjeng sorgen, das Mamer durch Tore von Picard (1:0, 2.‘) und Minla (2:1, 72.‘) bezwingen konnte und damit eine erfolgreiche Generalprobe für die Relegation ablieferte.

Die Ergebnisse

Sa., 09.05.2026, 19:00 Uhr
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
3
0
Abpfiff

Sa., 09.05.2026, 17:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
SC Ell
SC EllEll
0
2
Abpfiff

Sa., 09.05.2026, 19:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
2
1
Abpfiff

Liga 2

Aufstiegsgruppe

Im Topspiel der 2.Liga erkämpfte sich die Ent. Red Black/Steinsel zwar einen Punktgewinn gegen Leader und Aufsteiger Kehlen (1:1), musste dadurch aber Rosport in der Tabelle vorbeiziehen lassen, das mit 4:2 in Ell gewann und einen Spieltag vor Schluss aufgrund der besseren Tordifferenz den Relegationsplatz belegt. Es bleibt also spannend bis zum Schluss, wer die Chance bekommt, um in der Relegation gegen Käerjeng um einen Platz im Oberhaus zu spielen.

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Die Ergebnisse

Sa., 09.05.2026, 19:00 Uhr
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
1
1
Abpfiff

Sa., 09.05.2026, 19:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll II
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
2
4

Abstiegsgruppe

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Die Ergebnisse