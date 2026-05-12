Damen: Swift rückt Differdingen auf die Pelle

Hesperingen, hier ein Archivbild, liegt nur noch einen Punkt hinter Platz 2 – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Noch ist es nicht so weit, dennoch wäre es – sollte der Fall eintreten – durchaus eine bemerkenswerte Überraschung: nach dem 1:1 in Junglinster, wo man einen Rückstand kurz nach der Pause egalisieren konnte, liegt Hesperingen einen Spieltag vor Schluss nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten Differdingen. Sollte einem am letzten Spieltag ein Punktgewinn oder gar mehr gegen Meister Racing gelingen könnte man bei gleichzeitiger Differdinger Niederlage seine Vizemeisterschaft aus der Vorsaison wiederholen! Das erwähnte Differdingen ist seit Wochen im Tief und ging zuhause gegen Racing mit 0:9 unter, Corplet alleine erzielte dabei fünf Tore.

Die Ergebnisse