 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Damen: Swift auf der Jagd nach Platz 2

Differdingen empfängt Junglinster, Fernduell um die Aufstiegsrelegation in Liga 2

von Paul Krier · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Karoline Kohr tritt mit Hesperingen bei ihrem Ex-Club Racing an
Karoline Kohr tritt mit Hesperingen bei ihrem Ex-Club Racing an – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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Liga 1

Titelgruppe

Die wichtigen Entscheidungen in der Damen-Liga 1 sind gefallen. Wie bereits Anfang der Woche geschrieben, könnte Hesperingen theoretisch aber noch Zweiter werden. Dafür muss man bei Meister Racing gewinnen – es gibt wahrlich einfachere Aufgaben. Das seit Wochen schwache Differdingen ist immer noch auf jenem 2.Platz zu finden. Möchte man diesen Rang verteidigen, sollte man sicherheitshalber gegen Junglinster gewinnen. Der Trend spricht in diesem Fall jedoch für die Gäste.

Am Samstag

Heute, 19:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
19:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 19:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
19:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Liga 2

Aufstiegsgruppe

In der 2.Liga steht Kehlen schon länger als Aufsteiger fest. Zwischen dem aktuellen Zweiten Rosport und dem punktgleichen Dritten Ent. Red Black/Steinsel kommt es zu einem spannenden Fernduell. Die erwähnte Entente empfängt Ell II während Kehlen und Rosport ein brisantes Gipfeltreffen bestreiten das 2026 bereits zweimal vom Westverein gewonnen wurde.

Am Samstag

Heute, 19:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
SC Ell
SC EllEll II
19:00

Liga 3

Aufstiegsgruppen

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