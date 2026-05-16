Damen: Swift auf der Jagd nach Platz 2

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Die wichtigen Entscheidungen in der Damen-Liga 1 sind gefallen. Wie bereits Anfang der Woche geschrieben, könnte Hesperingen theoretisch aber noch Zweiter werden. Dafür muss man bei Meister Racing gewinnen – es gibt wahrlich einfachere Aufgaben. Das seit Wochen schwache Differdingen ist immer noch auf jenem 2.Platz zu finden. Möchte man diesen Rang verteidigen, sollte man sicherheitshalber gegen Junglinster gewinnen. Der Trend spricht in diesem Fall jedoch für die Gäste.
Am Samstag
In der 2.Liga steht Kehlen schon länger als Aufsteiger fest. Zwischen dem aktuellen Zweiten Rosport und dem punktgleichen Dritten Ent. Red Black/Steinsel kommt es zu einem spannenden Fernduell. Die erwähnte Entente empfängt Ell II während Kehlen und Rosport ein brisantes Gipfeltreffen bestreiten das 2026 bereits zweimal vom Westverein gewonnen wurde.
Am Samstag