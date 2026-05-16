Damen: Swift auf der Jagd nach Platz 2

Karoline Kohr tritt mit Hesperingen bei ihrem Ex-Club Racing an – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Liga 1

Titelgruppe

Die wichtigen Entscheidungen in der Damen-Liga 1 sind gefallen. Wie bereits Anfang der Woche geschrieben, könnte Hesperingen theoretisch aber noch Zweiter werden. Dafür muss man bei Meister Racing gewinnen – es gibt wahrlich einfachere Aufgaben. Das seit Wochen schwache Differdingen ist immer noch auf jenem 2.Platz zu finden. Möchte man diesen Rang verteidigen, sollte man sicherheitshalber gegen Junglinster gewinnen. Der Trend spricht in diesem Fall jedoch für die Gäste.

Am Samstag