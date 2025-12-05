Damen: Südwestderby eröffnet den 12.Spieltag

Nach der Länderspielpause geht es ab Freitagabend im Oberhaus bei den Frauen mit dem 12.Spieltag weiter. In Differdingen kommt es dann zum Südwestderby gegen Aufsteiger Käerjeng. Auf dem Papier sollte dies eine klare Angelegenheit zugunsten des Tabellenzweiten gegen den Vorletzten sein. Letzte Saison das Spitzenspiel schlechthin, wird Leader Racing Gegner Hesperingen (5.) zwar nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen, dass man in der Spielzeit 25/26 aber über die besseren Karten verfügt, sollte klar sein. Auch der SC Ell (4.) wird bei Schlusslicht Entente WMH hochfavorisiert sein.

Bettemburg tritt nach drei Siegen in Serie gegen Diekirch an, dessen Trend zuletzt aber ebenfalls leicht nach oben zeigte mit 7 Punkten aus den letzten fünf Spielen. Die Gastgeberinnen scheinen zur Zeit zwar stärker, die Young Girls werden aber alles daransetzen, dem SCB das Leben so schwer wie möglich zu machen. Junglinster empfängt Mamer zu einem trügerischen Spiel: die Gäste sind in den vergangenen Wochen gut in Schuss gewesen und haben u.a. Hesperingen schlagen können. Für den FC Jeunesse spricht ein Plus an Erfahrung, ca. 24 Jahre im Schnitt war ihr Team in den vergangenen Wochen alt, gegenüber knapp 21 bei Mamer.

