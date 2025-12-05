 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligavorschau
Für Gioia Fiorucci und Käerjeng ist es bislang eine schwere Premierensaison in der 1.Liga
Für Gioia Fiorucci und Käerjeng ist es bislang eine schwere Premierensaison in der 1.Liga – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Damen: Südwestderby eröffnet den 12.Spieltag

Differdingen – Käerjeng am Freitagabend, Leader Racing gegen Swift gefordert

Verlinkte Inhalte

Damen Liga 3 - Bez.1
Damen Liga 3 - Bez.2
Damen Liga 1
Damen Liga 2
Racing

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.https://www.fupa.net/match/fc-mamer-32-w1-fc-swift-hesperingen-w1-251119

Liga 1

Nach der Länderspielpause geht es ab Freitagabend im Oberhaus bei den Frauen mit dem 12.Spieltag weiter. In Differdingen kommt es dann zum Südwestderby gegen Aufsteiger Käerjeng. Auf dem Papier sollte dies eine klare Angelegenheit zugunsten des Tabellenzweiten gegen den Vorletzten sein. Letzte Saison das Spitzenspiel schlechthin, wird Leader Racing Gegner Hesperingen (5.) zwar nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen, dass man in der Spielzeit 25/26 aber über die besseren Karten verfügt, sollte klar sein. Auch der SC Ell (4.) wird bei Schlusslicht Entente WMH hochfavorisiert sein.

Bettemburg tritt nach drei Siegen in Serie gegen Diekirch an, dessen Trend zuletzt aber ebenfalls leicht nach oben zeigte mit 7 Punkten aus den letzten fünf Spielen. Die Gastgeberinnen scheinen zur Zeit zwar stärker, die Young Girls werden aber alles daransetzen, dem SCB das Leben so schwer wie möglich zu machen. Junglinster empfängt Mamer zu einem trügerischen Spiel: die Gäste sind in den vergangenen Wochen gut in Schuss gewesen und haben u.a. Hesperingen schlagen können. Für den FC Jeunesse spricht ein Plus an Erfahrung, ca. 24 Jahre im Schnitt war ihr Team in den vergangenen Wochen alt, gegenüber knapp 21 bei Mamer.

Am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
19:30
Unser Tipp: Heimsieg

Am Samstag

Morgen, 19:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
19:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 19:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
19:00
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 19:00 Uhr
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
SC Ell
SC EllEll
19:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 19:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
19:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Liga 2

Am Samstag

Liga 3

👉 1.Bezirk

👉 2.Bezirk

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.

Aufrufe: 05.12.2025, 16:14 Uhr
Paul KrierAutor