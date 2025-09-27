Damen: Spitzenspiel Swift - Racing

Was letzte Saison ein absolutes Spitzenspiel war, ist am 4.Spieltag der Damen-Liga 1 statistisch gesehen zwar auch ein Topspiel, doch dass Racing die Saison wieder überfliegen wird, scheint nicht gänzlich realistisch zu sein und so wird man als haushohe Favoritinnen in Hesperingen antreten. Auch Ell wird gegen die Entente WMH kaum gefährdet sein.

Etwas anders sieht es im Spiel zwischen Diekirch und Bettemburg aus. Beide haben noch nichts auf der Habenseite. Der Aufsteiger sollte als leicht stärker einzuschätzen sein, ging man doch trotz wiederholt guter Leistungen und einem sehr schweren Auftaktprogramm leer aus. Etwas anders sieht dies SCB-Trainer Loïc Hoffmann .

„Es liegt nicht alleine am Spielplan, sondern vor allem daran, dass wir es nicht geschafft haben, die Spiele zu unseren Gunsten kippen zu lassen. Außerdem wurden wir durch die Verletzungen von Amal Cherkane im ersten Spiel und Melina Haffaf im zweiten Spiel in Hesperingen geschwächt. Wir reisen nach Diekirch mit mindestens zwei weiteren Stammspielerinnen, die fehlen werden. Wir erwarten ein schweres und hart umkämpftes Spiel gegen eine Mannschaft aus Diekirch, die sich in der gleichen Situation befindet wie wir.“

Auch zwischen Mamer und Junglinster deutet sich eine Begegnung mit ungewissen Ausgang an. Differdingen sollte im Südwest-Derby in Käerjeng zwar über die besseren Karten verfügen, doch nach diese sich am Donnerstag von Trainer Neyken getrennt haben, könnte den FCD „andere“ Gastgeberinnen erwarten und somit ist Vorsicht geboten.

Am Samstag

Heute, 19:00 Uhr UN Käerjeng 97 Käerjeng FC Differdingen 03 Differdingen 19:00 live PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

Heute, 19:00 Uhr FC Mamer 32 Mamer FC Jeunesse Junglinster Junglinster 19:00 live PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Heute, 19:00 Uhr Young Girls Diekirch Young Girls Diekirch SC Bettemburg Bettemburg 19:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Heute, 19:00 Uhr SC Ell Ell Entente WMH Entente WMH 19:00 PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 19:00 Uhr FC Swift Hesperingen Hesperingen Racing FC Union Luxemburg Racing 19:00 live PUSH

Liga 2 Unser Tipp: Auswärtssieg Am Donnerstag

Am Samstag

Heute, 19:00 Uhr FC Progrès Niederkorn Progrès FC Victoria Rosport Rosport 19:00 PUSH

Heute, 19:00 Uhr Racing FC Union Luxemburg Racing II FC Kehlen Kehlen 19:00 live PUSH