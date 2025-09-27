Damen: Spitzenspiel Swift - Racing

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Was letzte Saison ein absolutes Spitzenspiel war, ist am 4.Spieltag der Damen-Liga 1 statistisch gesehen zwar auch ein Topspiel, doch dass Racing die Saison wieder überfliegen wird, scheint nicht gänzlich realistisch zu sein und so wird man als haushohe Favoritinnen in Hesperingen antreten. Auch Ell wird gegen die Entente WMH kaum gefährdet sein.
Etwas anders sieht es im Spiel zwischen Diekirch und Bettemburg aus. Beide haben noch nichts auf der Habenseite. Der Aufsteiger sollte als leicht stärker einzuschätzen sein, ging man doch trotz wiederholt guter Leistungen und einem sehr schweren Auftaktprogramm leer aus. Etwas anders sieht dies SCB-Trainer Loïc Hoffmann.
„Es liegt nicht alleine am Spielplan, sondern vor allem daran, dass wir es nicht geschafft haben, die Spiele zu unseren Gunsten kippen zu lassen. Außerdem wurden wir durch die Verletzungen von Amal Cherkane im ersten Spiel und Melina Haffaf im zweiten Spiel in Hesperingen geschwächt. Wir reisen nach Diekirch mit mindestens zwei weiteren Stammspielerinnen, die fehlen werden. Wir erwarten ein schweres und hart umkämpftes Spiel gegen eine Mannschaft aus Diekirch, die sich in der gleichen Situation befindet wie wir.“
Auch zwischen Mamer und Junglinster deutet sich eine Begegnung mit ungewissen Ausgang an. Differdingen sollte im Südwest-Derby in Käerjeng zwar über die besseren Karten verfügen, doch nach diese sich am Donnerstag von Trainer Neyken getrennt haben, könnte den FCD „andere“ Gastgeberinnen erwarten und somit ist Vorsicht geboten.
