 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligavorschau
Karoline Kohr (Swift) im letztjährigen Play-Off-Duell mit ihrem Ex-Verein
Karoline Kohr (Swift) im letztjährigen Play-Off-Duell mit ihrem Ex-Verein – Foto: Paul Krier (Archiv)

Damen: Spitzenspiel Swift - Racing

Offene Begegnungen in Diekirch und Mamer

Verlinkte Inhalte

Damen Liga 1
Damen Liga 2
Racing
Ell II
Kehlen

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Liga 1

Was letzte Saison ein absolutes Spitzenspiel war, ist am 4.Spieltag der Damen-Liga 1 statistisch gesehen zwar auch ein Topspiel, doch dass Racing die Saison wieder überfliegen wird, scheint nicht gänzlich realistisch zu sein und so wird man als haushohe Favoritinnen in Hesperingen antreten. Auch Ell wird gegen die Entente WMH kaum gefährdet sein.

Etwas anders sieht es im Spiel zwischen Diekirch und Bettemburg aus. Beide haben noch nichts auf der Habenseite. Der Aufsteiger sollte als leicht stärker einzuschätzen sein, ging man doch trotz wiederholt guter Leistungen und einem sehr schweren Auftaktprogramm leer aus. Etwas anders sieht dies SCB-Trainer Loïc Hoffmann.

Hoffmann: „Diekirch befindet sich in der gleichen Situation wie wir“

„Es liegt nicht alleine am Spielplan, sondern vor allem daran, dass wir es nicht geschafft haben, die Spiele zu unseren Gunsten kippen zu lassen. Außerdem wurden wir durch die Verletzungen von Amal Cherkane im ersten Spiel und Melina Haffaf im zweiten Spiel in Hesperingen geschwächt. Wir reisen nach Diekirch mit mindestens zwei weiteren Stammspielerinnen, die fehlen werden. Wir erwarten ein schweres und hart umkämpftes Spiel gegen eine Mannschaft aus Diekirch, die sich in der gleichen Situation befindet wie wir.“

Auch zwischen Mamer und Junglinster deutet sich eine Begegnung mit ungewissen Ausgang an. Differdingen sollte im Südwest-Derby in Käerjeng zwar über die besseren Karten verfügen, doch nach diese sich am Donnerstag von Trainer Neyken getrennt haben, könnte den FCD „andere“ Gastgeberinnen erwarten und somit ist Vorsicht geboten.

Am Samstag

Heute, 19:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
19:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Heute, 19:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
19:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Heute, 19:00 Uhr
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
19:00
Unser Tipp: Unentschieden

Heute, 19:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
19:00
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 19:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
19:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Liga 2

Am Donnerstag

Do., 25.09.2025, 20:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll II
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
4
1
Abpfiff

Am Samstag

Heute, 19:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
19:00live

Liga 3

👉 1.Bezirk

👉 2.Bezirk

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt sowie im Falle toller, lustiger Ticker-Passagen die Möglichkeit einer persönlichen Vorstellung des Ticker-Betreibers hier auf FuPa Luxemburg! (Beispiel hier)

Aufrufe: 027.9.2025, 11:51 Uhr
Paul KrierAutor