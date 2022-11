Damen: Spitzenspiel Ell - Racing Liga 1: Junglinster – Bettemburg ebenfalls von Interesse +++ Liga 2: Gipfeltreffen in Hesperingen +++ Liga 3: Ostderby „op Flohr“

Liga 1

Die Entente WMG fand am letzten Wochenende bei Aufsteiger Pfaffenthal-Weimerskirch wieder in die Spur, empfängt am Samstag nun aber in Grevenmacher mit Mamer eines der Topteams schlechthin. Ein schwierige Aufgabe demnach, genau wie die von Junglinster, das in einem Klassiker des luxemburgischen Frauenfußballs den SC Bettemburg zu Gast hat. Nur mit mannschaftlicher Geschlossenheit können die Gastgeberinnen den individuell besser ausgestatteten Bettemburgerinnen entgegentreten, andernfalls wird es schwer, den Gäste Punkte abzunehmen.

Das Spitzenspiel in Liga 1 bestreiten der SC Ell und die Double-Gewinnerinnen von Racing. Ell war gut in die Saison gekommen, musste zuletzt aber gegen zwei Topteams Federn lassen und wird auch gegen Racing alle Trümpfe ziehen müssen, möchte man seinen Negativtrend beenden. Der Kader, die gewonnene Tabellenführung als auch die Historie sprechen für die Gäste, dennoch brachte Ell vor allem im Rückspiel der vergangenen Saison den großen Favoriten ins Grübeln - und am Samstag könnte der Heimvorteil ebenfalls für Ell sprechen.

Wintger-Wiltz empfängt die starken Aufsteigerinnen aus Differdingen, die am vergangenen Wochenende Diekirch überraschten und so auch bei der Entente im Norden nicht chancenlos sein dürften. Die erwähnten Young Girls können sich aber für die Niederlage beim FCD schnell zurückkaufen, kommt doch am Wochenende mit dem zweiten Aufsteiger Mertert-Wasserbillig ein arg gebeutelter Gegner in die Brauereistadt.