Damen: Spitzenduo im Gleichschritt

Liga 1

Die Young Girls aus Diekirch dominierten ihr Heimspiel gegen die Entente Hosingen/Norden und siegten souverän mit 7:0. Das erste Tor fiel schon nach 10 Minuten, als Ribeiro Oliveira nach einer Vorlage von Magalhaes traf (1:0). Lange konnten die Gäste es bei diesem knappen Rückstand belassen, bevor sie in der 2.Halbzeit einbrachen. In der 49.' erhöhte Joana Lourenço auf 2:0, nur 4 Minuten später war es erneut Ribeiro Oliveira, die auf 3:0 stellte. Joana Lourenço war in der 62.' abermals zur Stelle, als sie nach einem schönen Pass von Magalhaes das 4:0 erzielte. Flammang folgte in der 74.' mit dem 5:0, ebenfalls nach einem Assist von Magalhaes. In der 78.' traf Mariana Lourenço nach einer Flanke von Goncalves Pinto zum 6:0. Den Schlusspunkt setzte Ribeiro Oliveira in der 90.' mit ihrem dritten Treffer des Spiels, was den Endstand von 7:0 besiegelte.

In einem spannenden Duell setzte sich Leader Racing FC Union Luxemburg mit 0:2 beim SC Ell durch. In der 19.' brachte Boissou die Gäste mit 0:1 in Führung. Sehr lange blieb es spannend, denn erst in der 87.' sorgte Sennane für die Entscheidung (0:2). >> Tabelle >> Torschützinnen >> Elf der Woche

Das Duell zwischen Mamer und Jeunesse Junglinster endete mit einem 2:2. Scherlizin brachte die Gastgeberinnen früh in Führung (1:0, 5.'). Nach der Pause glich Jokerin Besch in der 68.' aus (1:1), nach Vorarbeit von Jaeger. Verteidigerin Noël sorgte in der 78.' für die erneute Führung der Gastgeberinnen (2:1), bevor Gwendy Merlevede in der 82.' nach Vorlage von Rocca den Endstand von 2:2 herstellte.