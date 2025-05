Damen: spannungsgeladenes Gipfeltreffen auf dem „Holleschbierg“

Es ist Gipfeltreffen! In der Titelgruppe der Damen-Liga 1 treffen sich Hesperingen (2.) und Racing (1.) zum vorentscheidenden Spiel um die Meisterkrone. Der FC Swift ist zum Siegen verdammt, möchte man noch eine Restchance aufrechterhalten. Alles andere als ein Heimsieg wäre gleichbedeutend mit der Titelverteidigung für Racing, das zuletzt trotz Erfolgen aber des Öfteren mit dem Feuer spielte, so auch am Mittwoch im Pokal .

In der anderen, ebenfalls offenen Partie der Titelgruppe versucht Ell den anvisierten dritten Platz auf dem Podium gegen Junglinster festzumachen. In der Abstiegsgruppe des Oberhauses steht bereits der letzte Spieltag an. Die wichtigste Frage, die sich dort stellt, ist die, wer direkt absteigt und wer in die Relegation muss. In diesem Fernduell hat Mertert-Wasserbillig gegen Mamer ein ebenso unbequemes Spiel zu bestreiten wie die konkurrierende Ent. Hosingen/Norden in Diekirch. Differdingen und WMGB spielen im Prinzip nur noch für die Statistik.