Damen: spannender Saisonauftakt am Samstag

Junglinster emfpängt Hesperingen zum Saisonauftakt – Foto: Joëlle Schmartz

Bereits bei der Analyse der Partien des 1.Spieltages der Liga 1 wird offensichtlich, dass ein nächster Entwicklungsschritt im Vereinsfußball der Frauen ansteht. Denn die Leistungsdichte wird größer und drei der fünf Spiele am Auftaktwochenende vermutlich spannend und eng. 💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Liga 1 Meister Racing soll sich bei seinem Gastspiel bei den starken Rückkehrerinnen aus Bettemburg nicht zu sicher sein, sollte aber dennoch favorisiert sein. Junglinster hatte nach der tollen Vorsaison Lust am Titel-Play-Off gefunden und möchte oben dabei sein. Die Top 4 sind auch das ausgerufene Ziel von Gegner Hesperingen, dessen Kader jedoch relativ stark verändert wurde. Dieses Aufeinandertreffen kann man als erstes Topspiel der neuen Saison betrachten.