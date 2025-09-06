 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligavorschau
Junglinster emfpängt Hesperingen zum Saisonauftakt
Junglinster emfpängt Hesperingen zum Saisonauftakt – Foto: Joëlle Schmartz

Damen: spannender Saisonauftakt am Samstag

Gleich drei offene Partien zu erwarten – Titelverteidigerinnen treten bei Aufsteigerinnen an

Damen Liga 3 - Bez.1
Damen Liga 3 - Bez.2
Damen Liga 1
Damen Liga 2
Düdelingen

Bereits bei der Analyse der Partien des 1.Spieltages der Liga 1 wird offensichtlich, dass ein nächster Entwicklungsschritt im Vereinsfußball der Frauen ansteht. Denn die Leistungsdichte wird größer und drei der fünf Spiele am Auftaktwochenende vermutlich spannend und eng.

Liga 1

Meister Racing soll sich bei seinem Gastspiel bei den starken Rückkehrerinnen aus Bettemburg nicht zu sicher sein, sollte aber dennoch favorisiert sein. Junglinster hatte nach der tollen Vorsaison Lust am Titel-Play-Off gefunden und möchte oben dabei sein. Die Top 4 sind auch das ausgerufene Ziel von Gegner Hesperingen, dessen Kader jedoch relativ stark verändert wurde. Dieses Aufeinandertreffen kann man als erstes Topspiel der neuen Saison betrachten.

Thill: „bereit und motiviert“

Emma Thill (Junglinster): „Sofort gegen Hesperingen zu spielen ist sicherlich kein einfacher Start in die Meisterschaft, aber auch nichts wo vor wir uns verstecken. Wir sind bereit und motiviert, die Meisterschaft gut anzugehen und zu zeigen, dass wir dieses Jahr wieder vorne mitspielen wollen!“

Nach einer schwierigen zweiten Saisonhälfte 24/25 hat Differdingen aufgerüstet und wird gegen Ell ebenfalls bereits vor einer ersten Standortbestimmung stehen. Beide haben das Potenzial, die Titelgruppe zu erreichen. Und auch die Partie zwischen Mamer und einem verstärkten Diekirch könnte einen offenen Ausgang haben. Lediglich Neuling Käerjeng wird gegen die Entente WMH voraussichtlich über Vorteile verfügen. Dennoch ist aller Anfang schwer und man wird von beiden Teams erst am Samstagabend wirklich wissen, wie sie einzuschätzen sein werden.

Am Samstag

Liga 2

Am Samstag

Liga 3

👉 1.Bezirk

👉 2.Bezirk

Paul KrierAutor