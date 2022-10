Damen: SGM konnte 1 Punkt ergattern

Am vergangenen Sonntag spielten unsere Damen der SGM Dettingen/ Kirchberg gegen die SGM Bad Waldsee/ Reute. In der ersten Halbzeit erarbeiteten wir uns gute Chancen zum Führungstreffer, doch leider war der Abschluss meist zu ungenau. Nach einem schönen herausgespielten Konter hätte Dimitra Pimenidis fast die Führung erzielt. Doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Kurz darauf bekamen die Gegner einen Strafelfmeter. Diesen konnte unsere Torhüterin Marina Högerle mit Bravour meistern. Somit stand es zur Halbzeit 0:0. In der zweiten Hälfte erkämpfte sich die SGM Bad Waldsee/ Reute einen glücklichen Treffer zum 1:0. Kurz vor Abpfiff verwandelte Dimitra Pimenidis einen Strafelfmeter zum 1:1 Endstand.