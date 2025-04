Damen: Remis im Topspiel, Vorentscheidung vertagt

In einem spannenden Duell in der Damen-Liga 1 trennten sich Ell und Junglinster mit 2:2. Die Gäste gingen früh in Führung: Olivieri nutzte eine Vorlage von Folgueira und traf in der 6.Minute zum 0:1. Doch postwendend glich Koenig für Ell aus (1:1, 7.'). In der 26.' brachte Davelli Junglinster erneut in Front (1:2), doch Ell antwortete abermals zeitnah: Da Costa erzielte in der 28.Minute den Ausgleich (2:2).

Im Spitzenspiel zwischen Racing Union Luxemburg und Swift Hesperingen endete die Partie ebenfalls mit einem 2:2. Die überlegenen Gastgeberinnen gingen in der 38.' durch Sennane in Führung, die nach einer Vorlage von Wojdyla traf (1:0). Zuvor hatten beide Seiten gute Gelegenheiten ungenutzt gelassen, Hesperingen erlitt jedoch zwei Hiobsbotschaften binnen weniger Minuten, als die Nationalspielerinnen Machado und Thompson verletzt ausgewechselt werden mussten. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Boissou auf 2:0, nachdem Kocan aufgelegt hatte (2:0, 45.'+2). Doch die Gäste gaben nicht auf. Corplet verkürzte in der 75.' auf 2:1, nachdem Racing sich zuvor zu ineffizient zeigte. Dies sollte sich dann auch rächen, in der 88.' gelang Ex-Racing-Spielerin Kohr der Ausgleich (2:2). Das Rennen um den Titel bleibt damit noch offen.

„Denke, das Unentschieden geht aufgrund der 2.Halbzeit in Ordnung“

Swift-Trainer Daniel Kontz gegenüber FuPa: „Für mich hätten wir die Begegnung schon früh zu unseren Gunsten entscheiden können, hätten wir ein paar unserer drei, vier hochkarätigen Chancen in der Anfangsviertelstunde genutzt. Nach gut 20 Minuten gerieten wir aber in Schwierigkeiten, auch durch die Verletzungen von Machado und Thompson. Diese brachen uns vor der Pause das Genick, wir wurden unsicher aufgrund der Aggressivität von Racing. Es war mental schwierig, die Mädels waren leer und nicht mehr präsent. In der 2.Hälfte zeigten wir wieder ein anderes Gesicht. Es gab Chancen auf beiden Seiten und ich denke, das Unentschieden geht aufgrund dieser 2.Halbzeit in Ordnung. Es waren zwei völlig unterschiedliche Spielhälften. Wir setzen alles daran, dass es in der Meisterschaft spannend bleibt. Doch der Druck liegt bei uns, da wir alle Spiele gewinnen müssen und dann noch auf Aussetzer von Racing hoffen müssen.“

