Damen: Racing und Bettemburg mit Mühe

* Falls Torschützinnen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Alle Ergebnisse

Was am Wochenende los war

Unter gütiger Mithilfe von Rigaud traf Hesperingens Kohr ausgerechnet bei ihrem Ex-Club Racing früh zum 0:1 (5.‘). Eine Überraschung auf Verlorenkost sollte dennoch ausbleiben. Quatrana glich Mitte des 1.Durchgangs aus, Jorge traf zu Beginn der 2.Hälfte doppelt um den 3:1-Heimsieg perfekt zu machen. Kurz, ganz kurz konnte die hoffnungslos abgeschlagene Entente WMH sich über ein Tor und eine mögliche Überraschung freuen: als man in der 19.‘ gegen Spitzenteam Ell den Ausgleich erzielte, war dies das erste vierte Saisontor der Gastgeberinnen. Nur 2 Zeigerumdrehungen später lag man wieder hinten und verlor u.a. nach vier Raty-Treffern mit 1:9 gegen den Tabellenvierten, der nur auf wenigen Position im Vergleich zu den letzten Spielen rotiert hatte. Bettemburg hatte gegen Diekirch in einer Partie auf Augenhöhe das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite, als man durch einen durchaus berechtigten Handelfmeter zu Beginn der 2.Hälfte den Treffer zum 2:1-Heimsieg erzielen konnte.

Hoffmann: „Der Punkteunterschied zwischen Diekirch und den Mannschaften oben spiegelt nicht den tatsächlichen Abstand wider“

SCB-Trainer Loïc Hoffmann gegenüber FuPa: „Ich würde nicht sagen, dass die Partie schwieriger als erwartet war, da wir mit einem sehr umkämpften Spiel gerechnet haben, ähnlich wie in den ersten beiden Begegnungen, die jeweils bis zur letzten Minute sehr eng waren. Ich muss sagen, dass Diekirch eine Mannschaft ist, die immer schwer zu handhaben ist. Sie spielen mit viel Energie und haben einige qualitativ hochwertige Spielerinnen. Der Punkteunterschied zwischen Diekirch und den Mannschaften oben spiegelt nicht den tatsächlichen Abstand wider.

Ich denke, es ist eine Mannschaft, der ein wenig das Glück fehlt, und dass sie in der Rückrunde mehr Punkte holen werden. Insgesamt ist unser Sieg verdient, wir hätten die Entscheidung nach mehreren klaren Chancen herbeiführen müssen, aber schließlich kam Diekirch kurz vor der Halbzeit zurück ins Spiel. In der 2.Hälfte war das Geschehen nicht mehr so offen, aber wir haben durch einen Elfmeter die Führung zurückgewonnen und konnten dieses Ergebnis bis zum Ende des Spiels halten.“

Junglinster holte gegen Mamer seinen vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen und ist sich bereits vor den Nachholspielen vom Mittwoch (s.u.) sicher, auf einem zur Titelgruppe berechtigenden Tabellenplatz zu überwintern. Zwei Tore pro Halbzeit von vier verschiedenen Torschützen standen beim 4:0-Heimerfolg zu Buche. Bereits am Freitag fertigte Differdingen Nachbar und Aufsteiger Käerjeng mit 8:0 ab. Überschattet wurde die Partie von den schweren Verletzungen der Gästespielerinnen Gioia Fiorucci und Emma Antunes. FuPa wünscht an dieser Stelle eine schnelle Genesung!

Der 11.Spieltag am Mittwoch

Der wegen der Länderspielpause verlegte 11.Spieltag wird an diesem Mittwoch nachgeholt. Während Junglinster, Hesperingen und Racing favorisiert sein werden, können sich vor allem aufgrund der Formentwicklungen und Ergebnisse der vergangenen Wochen offene Duelle zwischen Mamer und Differdingen sowie Ell und Bettemburg erwartet werden, wobei der FCD als auch der SC Ell dennoch auf dem Papier über die besseren Karten verfügen sollten.

Morgen, 20:00 Uhr FC Swift Hesperingen Hesperingen Entente WMH Entente WMH 20:00 live PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 20:00 Uhr SC Ell Ell SC Bettemburg Bettemburg 20:00 live PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 20:00 Uhr FC Jeunesse Junglinster Junglinster Young Girls Diekirch Young Girls Diekirch 20:00 live PUSH

Unser Tipp: Heimsieg 👉 zur Tabelle

Morgen, 20:00 Uhr FC Mamer 32 Mamer FC Differdingen 03 Differdingen 20:00 PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 20:00 Uhr UN Käerjeng 97 Käerjeng Racing FC Union Luxemburg Racing 20:00 PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

Nachholspiel am Samstag: FLF liefert Details zur Platzwahl

Die nach 17 Minuten abgebrochene Partie des 10.Spieltages zwischen Differdingen und Diekirch wird aufgrund des neuen Artikels 15 beim Stand von 2:0 für den FCD fortgesetzt.

Dass diese Partie jetzt auf einem Nebenplatz und nicht wie ursprünglich im Hauptstadion gespielt wird, hat grundsätzlich logistische Gründe: sollte ein Spiel z.B. aufgrund eines technischen Defekts auf einem Platz abgebrochen werden müssen und dieser Defekt könnte über einen längeren Zeitraum nicht behoben werden, würde eine zeitnahe Fortführung der Begegnung auf genau dem gleichen Platz schwierig bis unmöglich werden.

Dies wurde FuPa von Seiten der FLF so erklärt. Aufgrund des Artikels 15 abgebrochene Spiele müssen laut dem Verband lediglich auf einem zugelassenen Spielfeld fortgesetzt werden. Weiter seien mögliche Terminkollisionen ein Grund dafür, dass eine Begegnung nicht zwingend auf dem gleichen Platz fortgeführt wird wie der, auf dem sie ursprünglich angepfiffen wurde.

Wenig erfreut zeigt man sich bei Diekirch über den Nachholtermin, da einige Spielerinnen schon im Urlaub oder anderweitig abwesend seien. Laut Generalkalender sind der 13. und 17.Dezember jedoch als offizielle Nachholspieltage vorgesehen. Christian Schartz, Co-Trainer der Young Girls, ärgert sich vor allem darüber, dass die initiale Begegnung überhaupt nicht hätte angepfiffen werden dürfen: „Ich bin furchtbar genervt. Nicht wegen des 0:2-Rückstandes, sondern durch den Fakt, dass das Spiel für beide Teams äußerst gefährlich war. Jede hätte sich das Genick brechen können auf dem von Beginn an gefrorenen Platz. Beide Mannschaften wollten nicht spielen.“

Sa., 13.12.2025, 19:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen Young Girls Diekirch Young Girls Diekirch 19:00 PUSH

Liga 2

In der 2.Liga wurde die Partie Racing – Kehlen FuPa-Informationen zufolge beim Stand von 8:0 in der Halbzeitpause abgebrochen. Im Extranet der FLF wurde das Spiel bei Redaktionsschluss zwar mit eben diesem Ergebnis geführt, ein Abbruch ist dort aber nicht verzeichnet. Da uns nicht alle Sichtweisen der betroffenen Vereine vorliegen ist es z.Z. noch nicht möglich, über genaue Ursachen zu berichten.

Liga 3

1.Bezirk

👉 die Ergebnisse

👉 zur Tabelle

2.Bezirk

👉 die Ergebnisse

👉 zur Tabelle

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!