Damen: Racing nach Kantersieg erneut Meister!

Liga 1 Titelgruppe

Racing dominierte den SC Ell mit einem beeindruckenden 8:0-Sieg. Dos Santos eröffnete das Torfestival schon in der 3.Minute (1:0), gefolgt von Michalak, die in der 24. und 28. Minute gleich zweimal zum zwischenzeitlichen 3:0 traf. Rigaud verwandelte einen Elfmeter zum 4:0 (35.'). Fernandez Berenguer (5:0, 54.') und Kapitänin Wojdyla (6:0, 65.') sorgten in der 2.Halbzeit für die nächsten Treffer, während Michalak in der 73.' ihren Hattrick perfekt machte (7:0, 73.'). Wojdyla setzte den Schlusspunkt in der 90.' (8:0). Ein klarer Sieg, durch den Racing seinen Meistertitel am Ende doch noch verteidigen konnte! Ell ist als Tabellendritter auf dem Podium und hat damit sein ausgegebenes Ziel ebenfalls erreicht.

Zweitligist Bettemburg hat etwas mehr als Bemerkenswertes geschafft: nach 18 Erfolgen in Serie in der regulären Meisterschaftsrunde ließ man in den Playoffs sechs weitere Siege folgen und hat damit – Pokal ausgenommen – eine absolut perfekte Saison 2024-2025 absolviert und kehrt ohne den mindesten Punktverlust und mit nur vier Gegentoren (bei 167 eigenen Treffern) souverän nach nur einem Jahr Abwesenheit in die 1.Liga zurück!

Im zweiten Damen Liga 1-Duell am Samstag zwischen dem FC Swift Hesperingen und dem FC Jeunesse Junglinster erlebten die Zuschauer ein weiteres Torfestival. Hesperingen begann stark und ging schon in der 8.' durch Thompson mit 1:0 in Führung. Märksch erzielte in der 26.' den zwischenzeitlichen Ausgleich (1:1), doch Hesperingen antwortete postwendend, Thompson traf erneut (2:1, 28.'). Kohr (3:1, 39.') und Corplet (42.') trugen mit ihren Toren zur 4:1-Halbzeitführung bei. Nach der Pause setzte Corplet den Hesperinger Sturmlauf fort (5:1, 48.'), bevor Junglinster in der 55.' durch Jaeger auf 5:2 verkürzte. Kohr (6:2, 66.') und Pizzimenti (83.') machten den 7:2-Sieg und damit die Vizemeisterschaft perfekt.

Liga 3

Bei Drittligist Mertzig ist es die Mitteilung, dass Trainerlegende Herman Hoekstra nach 6 Jahren an der Spitze „seines“ Damenteams, das er 2019 beim FC Sporting aufgebaut hatte, sein Amt aufgrund gesundheitlicher Probleme zur Verfügung stellt. Zuvor war er eigenen Angaben zufolge rund 15 Jahre Jugendtrainer in Mertzig. Sein Nachfolger wird Raphael Coquerel Barrela.

Relegation und Pokalfinale: wie es weitergeht

Ende der laufenden Woche werden die letzten Entscheidungen im Vereinsfußball der Frauen fallen. Am Donnerstag findet das Relegationsspiel um einen Platz in der 2.Liga statt. In Koerich werden sich der FC Red Star Merl-Belair und der SC Ell II gegenüberstehen.

Einen Tag später wird auf der Anlage des zuvor erstgenannten Clubs, im Merler „Stade Prince Jean“, das Barragespiel zwischen Mertert-Wasserbillig und Käerjeng um einen Platz in der 1.Liga ausgetragen.

Das Pokalfinale zwischen Racing FC Union Luxemburg und dem FC Mamer 32 wird am Samstag um 19 Uhr in Bettemburg stattfinden, quasi eine exakte Neuauflage des Endspiels von 2023 an gleicher Stelle.

Für die Nationalmannschaft stehen dann noch die zwei wichtigen Abschlussspiele in der Nations League an: am 30.Mai trifft man um 19 Uhr zuhause in Beggen in einer vorentscheidenden Begegnung um den Aufstieg auf Armenien. Karten für diese Begegnung kann man auf der Website der FLF bestellen. Vier Tage später sind die FLF-Frauen dann zum letzten Spiel in Almaty in Kasachstan zu Gast.