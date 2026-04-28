 2026-04-28T04:45:54.822Z

Ligabericht

Damen: Racing gelingt vorzeitige Titelverteidigung

Mit Video! 8:0-Kantersieg in Hesperingen, Junglinster raubt Differdingen letzte Minimalchancen auf den Titel

von Paul Krier · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Racing gewann die Meisterschaft vier Spiele vor Schluss
Racing gewann die Meisterschaft vier Spiele vor Schluss – Foto: paul@lsn.sarl

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Racing-Trainer Martins: „zeigen jedes Jahr, dass wir hart arbeiten“

Racing überrumpelte seine Gastgeberinnen aus Hesperingen in der 1.Halbzeit: die Seiten wurden beim Stand von 7:0 für den Fusionsverein aus der Hauptstadt gewechselt, 8:0 hieß es nach 90 Minuten, Boissou gelang dabei ein Hattrick. Schon aufgrund der Tordifferenz wäre Racing damit uneinholbar Meister gewesen, da Junglinster den Tabellenzweiten Differdingen aber mit 3:0 in die Schranken verwies, bestand am Samstag kurz vor 21 Uhr auch mathematische Gewissheit: Racing holt erneut den Titel!

Ex-Nationalspielerin schlägt Alarm: „Das sind wir nicht gewöhnt, wir sind keine Profis“

Marisa Soares (Differdingen) am Mikro von Kevin Harpes: „Der Wille hat heute gefehlt. Junglinster wollte unbedingt gewinnen, wir haben dagegen geschlafen. Wir spüren so langsam die Müdigkeit nach englischen Wochen, drei Wochenenden ohne Spiel und dann wieder englischen Wochen. Das sind wir nicht gewöhnt, wir sind keine Profis. Wir haben nicht die gleichen Möglichkeiten zur Erholung wie Profis. Wir fangen an, das zu spüren. Der größere Willen war wie gesagt der Grund, weshalb Junglinster das Spiel gewonnen hat.“

Céline Töpler (Junglinster), ebenfalls am Mikro von Kevin Harpes: „Wir haben als Kollektiv gespielt und wussten, wie Differdingen spielt, da wir schon zweimal gegen sie angetreten sind. In den vorangegangenen Partien waren wir nie unterlegen, wir hatten nur den Weg ins Tor nie gefunden. Dieses Mal trafen wir sofort und Differdingen musste reagieren, das brachte sie ins Straucheln. Als Kollektiv verteidigten wir gut, wir spielten als Mannschaft, die Kommunikation und der Zusammenhalt waren vorhanden. Es zeichnet Junglinster aus, dass wir ein richtiges Team sind.“

Am Wochenende

Sa., 25.04.2026, 19:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
0
8
+Video

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Sa., 25.04.2026, 19:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
3
0
Abpfiff

Am Mittwoch

Morgen, 20:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
20:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 20:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
20:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Abstiegsgruppe

In der Abstiegsgruppe setzte sich Ell nach frühem Rückstand und späterem Raty-Doppelpack mit 3:1 gegen Mamer durch. Mit dem gleichen Ergebnis bezwang Bettemburg Diekirch. Die Young Girls waren durch einen Heber von Costa in Führung gegangen, der SCB war aber genau wie Ell in der Lage, das Ergebnis im weiteren Verlauf zu drehen. Dabei belohnte sich Diekirch nach einer guten 1.Halbzeit einmal mehr nicht und kassierte nach dem Seitenwechsel den Ausgleich. Diekirch gerät nach dem 4:0-Heimsieg von Käerjeng gegen die Entente WMH unter Druck, da man nur noch 3 Punkte vor der Abstiegsrelegation liegt und man die beiden nächsten Spiele gegen die beiden Schlusslichter bestreitet.

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Am Wochenende

Sa., 25.04.2026, 19:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
3
1
Abpfiff

Sa., 25.04.2026, 19:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
3
1
Abpfiff

Fr., 24.04.2026, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
4
0
Abpfiff

Am Mittwoch

Morgen, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
20:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

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Aufstiegsgruppe

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Heute, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
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