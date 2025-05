Damen: Racing feiert schönstes Double seit Langem!

Racing hat den Pokal verteidigt – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

In Bettemburg fand am Samstag das mit Spannung erwartete Pokalfinale der Frauen zwischen Racing FC Union Luxemburg und dem FC Mamer 32 statt. Bei leichtem Sprühregen und vor 673 Zuschauern legte Mamer mit dem Anstoß los, doch die Favoritinnen aus der Hauptstadt zeigten ab Mitte der 1.Halbzeit ihre Überlegenheit. Bereits in der 4.Minute gab es den ersten Schuss von Mamer, der jedoch keine Probleme für Torhüterin Burtin darstellte. Racing antwortete mit einem starken Angriff, doch die erste große Torchance für Rigaud wurde abgeblockt. Die Titelverteidigerinnen drängten weiter, doch Schüsse von Quatrana und Kocan fanden den Weg ins Netz noch nicht. >> Fotogalerie

In der 33.' war es dann Dos Santos, die auf halblinks im Strafraum zur Führung traf – 1:0 für Racing. Mamer hielt bis zur 44. Minute gut mit, doch dann schob Quatrana einem langen Ball zum 2:0 ein. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Halbzeitpause. In der 2.Hälfte dominierte Racing das Spiel. Quatrana hatte in der 63.' ihren großen Auftritt, als sie den Ball zum 3:0 und ihrem persönlichen Doppelpack über die Linie drückte. Nach einer Doppelchance von Wojdyla in der 89. Minute krönte diese ihre Leistung in der Nachspielzeit schließlich mit dem 4:0, was den klaren Sieg für Racing besiegelte. Racing FC Union Luxemburg gewann somit verdient den Pokal und feierte diesen Triumph gebührend. >> Fotogalerie

Mamer spielte eine unerwartet starke Saison – Foto: paul@lsn.sarl