Damen: Racing fegt Differdingen im Topspiel vom Platz

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Was in den vergangenen Tagen los war

In der heimischen Liga machte Leader Racing derweil kurzen Prozess mit seinen ärgsten Verfolgerinnen aus Differdingen. Mit 7:1 wurde der Tabellenzweite nach hause geschickt. Überragende Akteurin war Nationalspielerin Caroline Jorge, die bereits nach 3 Minuten zum 1:0 traf und am Ende sogar einen Hattrick vorweisen konnte. Lediglich mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 (20.‘) konnten die Gäste kurz für Spannung sorgen. Ein Doppelpack von Riggio und ebenfalls kurzzeitige Spannung beim 2:1 nutzten Käerjeng im ungleichen Duell der Aufsteigerinnen nichts, denn die Gastgeberinnen aus Bettemburg gewannen mit 4:2. Mir Andjibou gab es auch auf Seiten des SCB eine Doppeltorschützin.

Junglinster freute sich nicht nur über einen Besch-Hattrick sondern auch über den erwartet klaren Sieg bei der Entente WMH, mit dem man Tabellenplatz 3 festigen konnte. Durch einen von Toptorschützin Kohr verwandelten Elfmeter (59.‘) gewann Hesperingen knapp mit 1:0 gegen Mamer und hält seine Chancen auf das Erreichen der Titelgruppe aufrecht. Auf tiefem Geläuf verlangte Diekirch seinen Gastgeberinnen aus Ell eine Halbzeit lang alles ab, zeigte sich aber bei rar gesäten Gelegenheiten aber zu ineffizient vor dem gegnerischen Kasten. Nach dem 1:0 (66.‘) für Ell stellte Diekirch um, doch mit schwindender Kraft konnte man sich nicht mehr gegen die eingewechselte Power der Hausdamen wehren und kassierte noch zwei weitere Gegentore.

Wilwerding: „nicht so gut wie im Pokalspiel am Mittwoch“

Paul Wilwerding, Trainer des SC Ell: „In der 1.Halbzeit hatte Diekirch eine hundertprozentige Chance, insgesamt hatten sie aber nur zwei Schüsse auf unser Tor. Wir waren nicht so gut wie im Pokalspiel am Mittwoch, vor allem im Kopf waren wir zu langsam. Zusätzlich hatte ich das Team etwas umgestellt. Meine wiederholten Appelle, dass man Diekirch nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfe, nützten nichts. Wir hatten zwar viel mehr Ballbesitz, doch haben lange nichts daraus gemacht. Hätten wir jedoch ein frühes Tor erzielt, wäre es wohl schwer für Diekirch geworden. Je länger das Spiel dauerte, umso mehr Räume taten sich auf und umso besser wurden wir. Die Hereinnahme von Serra brachte eine höhere Geschwindigkeit auf dem Flügel.“

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