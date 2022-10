Adrien Daniele feierte gleich bei seiner Rückkehr einen gelungenen Einstand – Foto: paul@lsn.sarl

Damen: Racing erstmals Spitzenreiter Liga 1: Mamer teilte die Punkte +++ Liga 2: Spielausfall in Merl +++ Liga 3: Topteams ohne Gnade

Liga 1

(Forfait)

Aufsteiger Differdingen setzte sich gegen ein im bisherigen Saisonverlauf gutes Diekirch mit 2-1 durch, dabei stand das Schlussresultat bereits nach 45 Minuten fest. Ein Doppelpack von Da Silva Carmo (1-0, 15.‘ & 2-1, 34.‘) bei zwischenzeitlichem Ausgleich per Elfmeter von Sousa (1-1, 19.‘) war ausschlaggebend für den Heimsieg der Differdingerinnen. „In der ersten Halbzeit waren wir sehr effizient“ „Diekirch ist ein unangenehmer Gegner mit einer hohen Qualität. Wir mussten diszipliniert spielen, es war kein Selbstläufer. In der ersten Halbzeit waren wir sehr effizient, der Elfmeter für Diekirch war dagegen glücklich“ erklärte uns der Differdinger Trainer Serge Bix im Telefongespräch. „Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchten wir das Ergebnis auszubauen, als dies nicht gelang, haben wir taktisch umgestellt, haben hinten zugemacht und gingen weniger Risiko“.

Eine halbe Stunde lang konnte Wintger-Wiltz den Meisterinnen von Racing Paroli bieten und kam sogar zu einem zwischenzeitlichen 1-1 durch einen von Monfort (25.‘) verwandelten Freistoß, nachdem Wojdyla unmittelbar davor für den Fusionsverein aus der Hauptstadt getroffen hatte (1-0, 23.‘). Fatal für die Gäste wurde die Viertelstunde bis zur Pause, als Torhüterin Morn ganze viermal hinter sich greifen musste und Racing noch ein weiteres Mal an der Latte scheiterte. Vom Ergebnis her war der zweite Durchgang ausgeglichen, erst in der Schlussphase setzte Estevez Garcia den Schlusspunkt für die neuen Tabellenführerinnen (6-1, 82.‘). >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützinnen

Bettemburgs Mädels brauchten im Topspiel gegen Ell sehr lange, um eine Entscheidung zu ihren Gunsten herbeizuführen. Pizzementi gelang das Tor des Tages erst in der Nachspielzeit (1-0, 90.‘+5), dies nach Vorarbeit von Oswald. Da Mamer und Junglinster die Punkte teilten (s.u.), klettert Bettemburg auf Rang 2 in der Tabelle.

Im zweiten Topspiel sprang Mamer dem Tod gegen Junglinster noch in Extremis von der Schippe. Junglinster war vor der Pause besser im Spiel und durch einen strammen Schuss von Tiberi nach rund einer halben Stunde in Führung gegangen (0-1, 31.‘). Dicks dicke Chance auf das schnelle 1-1 wurde von der Linie geklärt, ehe Birkel knapp daneben schoss. Nach der Pause geschah zunächst nicht viel Erwähnenswertes, ehe es in der Schlussphase richtig rundging. Stibling fehlte es bei einem Freistoß noch etwas an Präzision, zehn Minuten reagierte Thompson am schnellsten, als ein Freistoß an die Latte ging, und drückte das Leder per Kopf über die Linie (1-1, 88.‘). Im Gegenzug bekam Junglinster eine Ecke, Birkel war nach dieser ebenfalls mit den Kopf zur Stelle und die Gäste führten wieder (1-2, 89.‘). Zum Sieg sollte es aber nicht reichen, da Fiorucci mit einem Weitschuss in den Winkel doch noch für Mamer ausgleichen konnte (2-2, 90.‘+1).

>> Fotogalerie Nach 45 Minuten war das Gröbste erledigt und die Entente Wormeldingen-Munsbach-Grevenmacher lag durch Treffer von Maurer (2) und Inacio bei Aufsteiger Pfaffenthal-Weimerskirch mit 3-0 in Front. Durch diesen Erfolg konnte man etwas Luft holen und bescherte Trainer-Rückkehrer Daniele einen gelungenen Einstand. Liga 2 In Liga 2 mussten die Gastgeberinnen von Merl-Bartringen und Fola Esch am Samstag unverrichteter Dinge wieder abziehen, da sich kein Schiedsrichter für das Spiel einfand. Die Partie wird nun am 9.11. um 20 Uhr nachgeholt. Im Topspiel ließ Hesperingen (1.) in Fels (5.) keine Gnade walten, Rosport-USBC (2.) hatte gegen Hosingen-Norden mehr Mühe als gedacht und Mamer II setzte sich in Käerjeng durch.