Damen: Quartett setzt Zeichen am 1.Spieltag

Was am Wochenende los war

Der Saisonauftakt der Damen-Liga 1 hatte es gleich in sich und untermauerte die These, dass man sich eine selten ausgeglichene und spannende Spielzeit erwarten kann. Mit einem 5:2 eroberte Käerjeng vor fast 200 Zuschauern am 1.Spieltag seiner Premierensaison im Oberhaus gleich die Tabellenspitze, Gegner WMH war kurz vor der Pause aber zunächst in Führung gegangen und bewies damit, dass man das sich um Umbruch befindliche Team nicht zu früh abschreiben sollte. Junglinster zeigte gegen Hesperingen eine starke Leistung. Nach zwei Mateus-Treffern Mitte der 2.Halbzeit konnte Alves zwar noch einmal für Spannung sorgen, die drei Punkte blieben am Ende aber beim FC Jeunesse.

Differdingen untermauerte am 1.Spieltag ebenfalls gleich seine Ambitionen und besiegte Ell nach einer ereignisreichen 1.Halbzeit, in der Raty zweimal auf Seiten der Gäste zum Ausgleich traf ehe die neu verpflichtete Nationalspielerin Thompson den FCD kurz vor der Pause mit ihrem zweiten Treffer zum dritten Mal in Führung brachte. Es blieb nach dem Dreh aber lange spannend, bis Houamdi in der Nachspielzeit den Sack zugunsten der Gastgeberinnen zumachte.

Borges: „Nur ein gutes Team kann gegen Ell gewinnen“

Differdingens Trainer Nuno Borges: „Ell war sicher nicht der Gegner, die wir uns zum Saisonbeginn gewünscht hatten. Es sind immer schwere Spiele gegen sie. Doch wir sind glücklich mit unserem Sieg, da uns dieser gegen eine der besten Mannschaften der Liga gelungen ist. Sie haben uns immer wieder gestört, bis zum Schluss durchgezogen und nie einen Ball verloren gegeben. Nur ein gutes Team kann gegen Ell gewinnen. Wir fanden gut in die Partie, doch bis zur Pause ging es hin und her, ab und zu hatten wir etwas nachgelassen.

Wir haben dann Anpassungen vorgenommen und spielten in der 2.Halbzeit besser, in der ersten war es eine 50:50-Angelegenheit. Wir hatten wieder die Kontrolle und der vierte Treffer entsprach dieser Logik. Auch wenn Fussball eine Kollektivsportart ist, gehören dazu immer starke Individualitäten. Eine solche ist Amy Thompson, die hoffentlich auch in den kommenden Begegnungen eine Unterschiedsspielerin sein kann. Sie hat ein Profil, das uns in der vergangenen Spielzeit fehlte.“

Racing hatte einige Mühe beim 3:2-Gastspielsieg bei den Aufsteigerinnen aus Bettemburg, die früh durch Fucia in Führung gingen (1:0, 2.‘), ehe die Gäste das Spiel noch vor der Viertelstunde drehen konnten. Nach exakt einer Stunde war Fucia abermals zur Stelle (2:2, 60.‘), doch fast postwendend entschied Corplet die Partie doch noch zugunsten der Hauptstädterinnen (2:3, 65.‘). Mamer fand im ersten Abschnitt keine Lösungen gegen ein taktisch gut auftretendes Diekirch. Nach der Pause agierten die Hausdamen etwas höher und die Young Girls fanden den Weg nicht mehr so gut nach vorne. Durch zwei Elfmeter gewann Mamer schließlich mit 2:0.

