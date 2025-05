Damen: Pokalhalbfinals steigen am Mittwochabend

„Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass wir ins Finale einziehen“

Letztmals konnte Racing 2021 nicht gegen die Entente WMGB gewinnen, doch insgesamt wusste die Spielgemeinschaft den Hauptstädterinnen das Leben oft schwer zu machen. 2019 standen sich beide Teams im Endspiel gegenüber, doch das ist lange her. In der laufenden Spielzeit gab es entsprechend auch zwei Racing-Erfolge, doch vor allem die Begegnung Ende November auf Verlorenkost war mit einem 2:1 spannend. Was die Gäste heute Abend umsetzen müssen, um gegen die Favoritinnen zu bestehen, haben wir Emma Thill von der Entente WMGB gefragt:

„Unsere Saison war nicht einfach, spiegelt meiner Meinung nach aber nicht das Potenzial der Mannschaft wider. Nach einem schwierigen Start waren wir nicht so weit von den Playoffs entfernt und sind heute, bis auf zwei, drei Verletzte, endlich komplett für das Halbfinale. Der Kader ist stark und verfügt über eine gute Mischung aus erfahrenen sowie jungen Spielerinnen, die viel Qualität mitbringen.

Wir haben es auf jeden Fall verdient, in diesem Halbfinale zu stehen. Ich bin überzeugt dass, wenn wir heute Abend kompakt auftreten, konzentriert sind und auch keine Angst haben, unseren Fußball durchzuziehen, durchaus die Möglichkeit besteht, dass wir ins Finale einziehen, auch wenn die Statistiken und die Wahrnehmung von außen etwas anderes vermuten lassen.“

Ein offenes Duell mit leichten Vorteilen zu Gunsten der Gäste kann man sich im zweiten Halbfinale erwarten, das Mamer und Differdingen bestreiten werden. Damit ist auch sicher, dass ein Team aus den Abstiegs-Play-Offs das Endspiel erreichen wird. Die Tendenz spricht für den Fusionsverein aus dem Süden, der zwei Gastspiele in der laufenden Saison in Mamer für sich entscheiden konnte, darunter eines erst am letzten Wochenende. Vor allem auch die Erfahrung spricht für die Gäste, doch Mamer wird seinen bekannten Kampfgeist dagegenstellen.

Am Mittwoch