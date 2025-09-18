Damen-Pokal: Kehlen und Rümelingen mit Überraschungen

Zunächst möchten wir unseren Rückblick auf die Vorrunde des Damen-Pokals mit einem Dank beginnen, nämlich bei allen FuPanern, die am Mittwochabend so viele Liveticker der „Coupe des Dames“ betrieben, dass nur ein einziges Spiel nicht live auf unserer Plattform zu verfolgen war, ausgenommen natürlich die Forfait-Wertungen – das war fantastisch!

Sportlich wurde in den allermeisten Fällen die Hierarchie gewahrt, dies mit teils sehr klaren Ergebnissen. Das Duell der Rivalinnen aus der 3.Liga (1.Bezirk) Bissen und Mertzig ging nach einem frühen Doppelschlag der Gäste an den FC Sporting. Mit dem knappsten aller möglichen Ergebnisse behauptete sich die Entente Hosingen/Norden in Niederkorn, so dass sich die knapp achtzig Kilometer weite Anreise am Mittwochabend gelohnt hat. Das Tor des Tages erzielte Rucken in der 23.Spielminute per Elfmeter.

Immerhin zwei Underdogs konnten sich dann doch in der Vorrunde der „Coupe des Dames“ gegen höherklassige Teams behaupten. Rümelingen (L3) konnte sich mit 4:2 gegen die neu formierte Entente Osten aus der 2.Liga behaupten. Nach dem die Gäste kurz nach der Halbzeit einen 2:0-Rückstand egalisieren konnten, gelang es den Hausdamen, zwei weitere Tore zu erzielen und damit den Sieg davon zu tragen.

Merl-Belair unterlag gegen die neu formierte F91-Damenauswahl – beide spielen im 2.Bezirk der 3.Liga – klar mit 0:6. Ex-Nationalspielerin Karen Marin und Denise Ribeiro gelang dabei jeweils ein Hattrick. Fola (L2) konnte Erstligist Bettemburg eine halbe Stunde lang Paroli bieten. Durch Monteiro gelang einem sogar der Ausgleich, danach musste man aber die klare Überlegenheit seiner Gäste anerkennen. Die Liga-Revanche zwischen WMH und Racing fiel nur bedingt glimpflicher aus als das Meisterschaftsspiel vom Samstag.

Noto: „gewannen aufgrund der besseren Physis“

Emmanuel Noto, der seit dieser Saison als Nachfolger von Mandy Charlet Trainer der US Rümelingen ist: „Unser Aufgebot ist sehr jung, es sind quasi die ‚Cadettes‘ der vergangenen Saison. Die Älteste hat 22 Jahre. Es ist eine gute und seriöse Truppe, die gut im Training arbeitet. Die Mädchen kennen sich schon lange. Sie verfügen über eine Siegermentalität und geben nie auf. Nach dem 2:0 zur Pause ließen wir etwas nach, doch dann zeigten wir diesen Kampfgeist und gewannen aufgrund der besseren Physis. Wir werden gut vom Verein betreut und wir geben dies auf dem Platz zurück. Alle verstehen sich hier sehr gut, es ist ein familiärer Verein.“

Eine noch dickere Überraschung gelang dem FC Kehlen (L2), der Erstligist Käerjeng mit 1:0 ausschaltete. Die Gastgeberinnen verbuchten in der 1.Halbzeit ein Chancen-Plus für sich, das Tor des Tages durch Dyab nach einer guten halben Stunde war die logische Konsequenz.

Weber: „Mit einem Altersschnitt von 16,8 Jahren sind wir noch etwas grün hinter den Ohren“

Kehlens Trainer Joel Weber gegenüber FuPa: „Käerjeng verfügt über ein sehr starkes Team. Es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Betrachtet man die Anzahl der Torgelegenheiten, dann haben wir verdient gewonnen, doch Käerjeng stellte uns mit seiner Erfahrung auch vor Probleme. Mit einem Altersschnitt von 16,8 Jahren sind wir noch etwas grün hinter den Ohren. Wir spielten bis zum Schluss weiter nach vorne und riskierten, dass uns die Luft ausging. Käerjeng verwaltete das besser. Unsere geschlossene Mannschaftsleistung und wie wir um Block verteidigten halfen uns, sonst wäre es wie zuletzt in der Meisterschaft gegen Ell II schwierig geworden.“

Auslosung Die Achtelfinalpaarungen der „Coupe des Dames“ werden am kommenden Freitag, den 26.Mai ab 12:30 Uhr ausgelost.

Vorschau auf das Wochenende: Liga 1

Es geht Schlag auf Schlag bei den Damen, keine 72 Stunden nach der „Coupe des Dames“ wird der 3.Spieltag in der Meisterschaft stattfinden. Das Topspiel bestreiten Differdingen (3.) und Mamer (2.), die am Mittwoch im Pokal keine Mühe bei ihren jeweiligen Gaststpielen hatten (s.o.). Differdingen dürfte aufgrund seines Kaders und einem Plus an Erfahrung als etwas stärker einzuschätzen sein.

Diekirch konnte im Pokal seinen ersten Pflichtspielsieg holen und wird diesen gegen Junglinster bestätigen wollen. Während Racing gegen Aufsteiger Käerjeng favorisiert sein wird, könnte es zwischen Bettemburg und Ell zu einer spannenden Auseindersetzung mit Vorteilen bei den Gästen kommen. Hesperingen wird bei der Entente WMH eine klare Favoritenrolle bekleiden.

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr Racing FC Union Luxemburg Racing UN Käerjeng 97 Käerjeng 19:00 PUSH

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr Entente WMH Entente WMH FC Swift Hesperingen Hesperingen 19:00 live PUSH

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr SC Bettemburg Bettemburg SC Ell Ell 19:00 live PUSH

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr Young Girls Diekirch Young Girls Diekirch FC Jeunesse Junglinster Junglinster 19:00 live PUSH

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen FC Mamer 32 Mamer 19:00 PUSH

Liga 2

Sa., 20.09.2025, 18:00 Uhr FC Victoria Rosport Rosport Racing FC Union Luxemburg Racing II 18:00 PUSH

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr CS Fola Esch Fola FC Differdingen 03 Differdingen II 19:00 PUSH

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr FC Kehlen Kehlen Entente Osten Entente Osten 19:00 live PUSH

Liga 3

