Pokal
Kehlen - hier ein Archivbild - schaltete Erstligist Käerjeng aus
Kehlen - hier ein Archivbild - schaltete Erstligist Käerjeng aus – Foto: Paul Krier

Damen-Pokal: Kehlen und Rümelingen mit Überraschungen

Kehlen (L2) schlägt Käerjeng (L1), Rümelingen (L3) die Entente Osten (L2) - Vorschau auf den 3.Spieltag

Zunächst möchten wir unseren Rückblick auf die Vorrunde des Damen-Pokals mit einem Dank beginnen, nämlich bei allen FuPanern, die am Mittwochabend so viele Liveticker der „Coupe des Dames“ betrieben, dass nur ein einziges Spiel nicht live auf unserer Plattform zu verfolgen war, ausgenommen natürlich die Forfait-Wertungen – das war fantastisch!

Coupe des Dames

Sportlich wurde in den allermeisten Fällen die Hierarchie gewahrt, dies mit teils sehr klaren Ergebnissen. Das Duell der Rivalinnen aus der 3.Liga (1.Bezirk) Bissen und Mertzig ging nach einem frühen Doppelschlag der Gäste an den FC Sporting. Mit dem knappsten aller möglichen Ergebnisse behauptete sich die Entente Hosingen/Norden in Niederkorn, so dass sich die knapp achtzig Kilometer weite Anreise am Mittwochabend gelohnt hat. Das Tor des Tages erzielte Rucken in der 23.Spielminute per Elfmeter.

Merl-Belair unterlag gegen die neu formierte F91-Damenauswahl – beide spielen im 2.Bezirk der 3.Liga – klar mit 0:6. Ex-Nationalspielerin Karen Marin und Denise Ribeiro gelang dabei jeweils ein Hattrick. Fola (L2) konnte Erstligist Bettemburg eine halbe Stunde lang Paroli bieten. Durch Monteiro gelang einem sogar der Ausgleich, danach musste man aber die klare Überlegenheit seiner Gäste anerkennen. Die Liga-Revanche zwischen WMH und Racing fiel nur bedingt glimpflicher aus als das Meisterschaftsspiel vom Samstag.

Immerhin zwei Underdogs konnten sich dann doch in der Vorrunde der „Coupe des Dames“ gegen höherklassige Teams behaupten. Rümelingen (L3) konnte sich mit 4:2 gegen die neu formierte Entente Osten aus der 2.Liga behaupten. Nach dem die Gäste kurz nach der Halbzeit einen 2:0-Rückstand egalisieren konnten, gelang es den Hausdamen, zwei weitere Tore zu erzielen und damit den Sieg davon zu tragen.

Noto: „gewannen aufgrund der besseren Physis“

Emmanuel Noto, der seit dieser Saison als Nachfolger von Mandy Charlet Trainer der US Rümelingen ist: „Unser Aufgebot ist sehr jung, es sind quasi die ‚Cadettes‘ der vergangenen Saison. Die Älteste hat 22 Jahre. Es ist eine gute und seriöse Truppe, die gut im Training arbeitet. Die Mädchen kennen sich schon lange. Sie verfügen über eine Siegermentalität und geben nie auf. Nach dem 2:0 zur Pause ließen wir etwas nach, doch dann zeigten wir diesen Kampfgeist und gewannen aufgrund der besseren Physis. Wir werden gut vom Verein betreut und wir geben dies auf dem Platz zurück. Alle verstehen sich hier sehr gut, es ist ein familiärer Verein.“

Eine noch dickere Überraschung gelang dem FC Kehlen (L2), der Erstligist Käerjeng mit 1:0 ausschaltete. Die Gastgeberinnen verbuchten in der 1.Halbzeit ein Chancen-Plus für sich, das Tor des Tages durch Dyab nach einer guten halben Stunde war die logische Konsequenz.

Weber: „Mit einem Altersschnitt von 16,8 Jahren sind wir noch etwas grün hinter den Ohren“

Kehlens Trainer Joel Weber gegenüber FuPa: „Käerjeng verfügt über ein sehr starkes Team. Es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Betrachtet man die Anzahl der Torgelegenheiten, dann haben wir verdient gewonnen, doch Käerjeng stellte uns mit seiner Erfahrung auch vor Probleme. Mit einem Altersschnitt von 16,8 Jahren sind wir noch etwas grün hinter den Ohren. Wir spielten bis zum Schluss weiter nach vorne und riskierten, dass uns die Luft ausging. Käerjeng verwaltete das besser. Unsere geschlossene Mannschaftsleistung und wie wir um Block verteidigten halfen uns, sonst wäre es wie zuletzt in der Meisterschaft gegen Ell II schwierig geworden.“

Alle Ergebnisse

Gestern, 20:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
0
6
Abpfiff

Di., 16.09.2025, 20:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
0
5
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
0
10
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
SC Ell
SC EllEll
0
8
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Minerva Lintgen
FC Minerva LintgenLintgen
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
0
12
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
3
0
§ Urteil

Gestern, 20:00 Uhr
Ent. Region Mosel
Ent. Region MoselEnt. Region Mosel
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
0
6
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
2
8
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
0
14
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
4
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
0
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
0
3
§ Urteil

Gestern, 20:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
0
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
1
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
0
13
Abpfiff

Auslosung

Die Achtelfinalpaarungen der „Coupe des Dames“ werden am kommenden Freitag, den 26.Mai ab 12:30 Uhr ausgelost.

Vorschau auf das Wochenende: Liga 1

Es geht Schlag auf Schlag bei den Damen, keine 72 Stunden nach der „Coupe des Dames“ wird der 3.Spieltag in der Meisterschaft stattfinden. Das Topspiel bestreiten Differdingen (3.) und Mamer (2.), die am Mittwoch im Pokal keine Mühe bei ihren jeweiligen Gaststpielen hatten (s.o.). Differdingen dürfte aufgrund seines Kaders und einem Plus an Erfahrung als etwas stärker einzuschätzen sein.

Diekirch konnte im Pokal seinen ersten Pflichtspielsieg holen und wird diesen gegen Junglinster bestätigen wollen. Während Racing gegen Aufsteiger Käerjeng favorisiert sein wird, könnte es zwischen Bettemburg und Ell zu einer spannenden Auseindersetzung mit Vorteilen bei den Gästen kommen. Hesperingen wird bei der Entente WMH eine klare Favoritenrolle bekleiden.

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
19:00
Unser Tipp: Heimsieg

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
19:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
SC Ell
SC EllEll
19:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
19:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
19:00
Unser Tipp: Unentschieden

Liga 2

Sa., 20.09.2025, 18:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
18:00

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
19:00live

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
19:00

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
SC Ell
SC EllEll II
19:00live

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
19:00live

Liga 3

👉 1.Bezirk

👉 2.Bezirk

Hinweis

