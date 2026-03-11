Damen-Pokal: Kehlen mischt sich unter Erstligisten Differdingen in Kehlen favorisiert, drei offene Partien andernorts von Paul Krier · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Toptorschützin Karoline Kohr trifft im Pokal auf ihren Ex-Verein Racing – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Letzte Saison war Racing – Hesperingen ein Spitzenduell in der Damen-Liga 1. In der laufenden Spielzeit waren die Hauptstädterinnen dem Nachbarn zweimal überlegen, doch vor allem das zweite Meisterschaftsspiel zeigte, dass der Serienmeister nicht unschlagbar ist. Was man sich in Hesperingen ausrechnet und wie man seine Prioritäten setzt wollten wir von Sportdirektor Michael Phulpin vor dem Spiel gegen seinen Ex-Verein wissen. Phulpin: „Wenn wir im Pokal weiterkommen, wäre das ein großartiger Erfolg“ „Nach dem Start ins Jahr 2026 und der anschließenden anderthalbwöchigen Pause ist die Vorbereitung auf ein Pokalspiel schwierig. Da Spielerinnen mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren, war eine optimale Vorbereitung nicht einfach, aber wir kommen zurecht. Racing befindet sich in der gleichen Situation mit den Länderspielverpflichtungen. Was das Pokalspiel angeht, wissen wir genau, dass wir nicht die Favoritinnen sind. Wir werden unser Bestes geben, um bereit zu sein. Wir konzentrieren uns eher auf die Vorbereitung auf die Meisterschaft, da wir zwei englische Wochen in Folge, d.h. samstags und mittwochs, spielen werden. Unser Ziel ist es, Ende März unter den ersten vier zu stehen.