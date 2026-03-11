Damen-Pokal: Kehlen mischt sich unter Erstligisten

Letzte Saison war Racing – Hesperingen ein Spitzenduell in der Damen-Liga 1. In der laufenden Spielzeit waren die Hauptstädterinnen dem Nachbarn zweimal überlegen, doch vor allem das zweite Meisterschaftsspiel zeigte, dass der Serienmeister nicht unschlagbar ist. Was man sich in Hesperingen ausrechnet und wie man seine Prioritäten setzt wollten wir von Sportdirektor Michael Phulpin vor dem Spiel gegen seinen Ex-Verein wissen.
„Nach dem Start ins Jahr 2026 und der anschließenden anderthalbwöchigen Pause ist die Vorbereitung auf ein Pokalspiel schwierig. Da Spielerinnen mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren, war eine optimale Vorbereitung nicht einfach, aber wir kommen zurecht. Racing befindet sich in der gleichen Situation mit den Länderspielverpflichtungen. Was das Pokalspiel angeht, wissen wir genau, dass wir nicht die Favoritinnen sind. Wir werden unser Bestes geben, um bereit zu sein. Wir konzentrieren uns eher auf die Vorbereitung auf die Meisterschaft, da wir zwei englische Wochen in Folge, d.h. samstags und mittwochs, spielen werden. Unser Ziel ist es, Ende März unter den ersten vier zu stehen.
Wir liegen nur drei Punkte hinter Junglister und es ist ein enges Rennen zwischen uns, Bettemburg, Ell und eben Junglister. Wenn wir die Titelgruppe erreichen, wäre es eine gute Saison für uns, insbesondere wenn man bedenkt, dass viele Clubs uns aufgrund der Situation im Verein und der Abgänge mit einem Absturz gerechnet hatten. Wenn wir im Pokal weiterkommen, wäre das ein großartiger Erfolg und würde uns nur zugutekommen. Für mich persönlich hat aber ein Platz unter den ersten vier Priorität. Natürlich hätten wir uns vor dem Pokal lieber Spielpraxis in der Liga gewünscht, insbesondere nach dem Beginn der zweiten Saisonhälfte mit nur einem Spiel und der anschließenden Länderspielpause. Aber ich denke, wir sind nicht die Einzigen, die sich vor dem Pokal etwas mehr Spielpraxis in der Liga gewünscht hätten.“
Es ist dies nicht das einzige Aufeinandertreffen zweier ambitionierter Erstligisten im Pokal-Viertelfinale. Ell und Bettemburg sind in der Meisterschaft in etwa gleich stark, so dass der Ausgang dort ungewiss ist. Junglinster war seinen Ligakonkurrentinnen aus Mamer bereits zweimal überlegen und wird am Mittwochabend nicht nur deswegen als etwas stärker einzuschätzen sein. Doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze, vor allem bietet sich vielen Teams in diesem Wettbewerb die seltene Möglichkeit auf einen Titelgewinn, etwas das sich in der Meisterschaft im Prinzip bereits auf zwei Teams reduziert hat.
Differdingen ist eines der beiden Teams, die noch um den Meistertitel kämpfen. Im Pokal gastiert man zu einer unangenehmen Aufgabe beim Tabellenführer der 2.Liga, dem FC Kehlen. Der Westverein hat im Damenbereich in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich, klopft an das Oberhaus an und lehrte in vorangegangenen Pokalsaisons auch den einen oder anderen Favoriten das Fürchten. Für die Gäste spricht neben dem Fakt, dass man in der 1.Liga spielt, vor allem ihre Erfahrung.
