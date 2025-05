Damen-Pokal: Gastgeberinnen mit Mühe ins Finale

Es sollte ein spannendes Pokalspiel zwischen Racing und der Entente WMGB werden. Nach einer frühen Torchance von Marin für die WMGB brachte Carvalho die Gäste in der 52.' tatsächlich mit 0:1 in Führung. Ein Platzverweis für Turquet (WMGB) in der 55.' schwächte die Entente kurz darauf aber in einer ereignisreichen Phase, in der Wojdyla nur vier Minuten nach dem Rückstand ausgleichen konnte (1:1, 56.'). Racing drehte das Spiel und erzielte durch Michalak (2:1, 72.') die erstmalige Führung. Wojdyla (3:1, 88.') traf zur Vorentscheidung und in der Nachspielzeit machte dos Santos das 4:1 und sicherte den am Ende klaren Sieg für Racing (4:1, 90.'+7).