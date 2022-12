Damen: Pokal-Achtelfinale schließt die Hinrunde ab Zwei Erstligaduelle +++ ein Drittligist wird ins Viertelfinale einziehen +++ Titelverteidiger in Niederkorn zu Gast

Noch fünf Zweitligisten und vier Drittligisten sind im Achtelfinale des luxemburgischen Frauenpokals noch vertreten, mehr als die Hälfte der Teams also. Übrigbleiben wird mindestens ein Drittligist, da sich Sandweiler und Steinsel gegenüberstehen werden, wobei der FC Alisontia favorisiert sein wird. Eingeläutet wird der Samstag aber mit einer schier unlösbaren Aufgabe für Niederkorn, das die Titelverteidigerinnen von Racing bereits um 17 Uhr empfängt.

Alle anderen Partien finden um 19 Uhr statt, wobei natürlich die Erstliga-Duelle Wintger-Wiltz gegen Mamer und Ell gegen Junglinster herausragen. In der Liga kam die Entente aus dem Norden in Mamer gehörig unter die Räder, letztmals gewann Wintger 2014 ein Pflichtspiel gegen die Kontrahentinnen aus dem Westen. Enger dürfte es dagegen in Ell zugehen, wo Junglinster zu Gast sein wird. In der Tabelle der 1.Liga trennen beide nur zwei Zähler, in der Meisterschaft gewann Ell in Junglinster vor zwei Monaten mit 3-0, das letzte Pokalspiel zwischen beiden ging vor über einem Jahr mit 4-1 an den FC Jeunesse.

Hesperingen dominiert die 2.Liga fast nach belieben, hat im Pokal aber seinen ärgsten Verfolger Rosport-USBC zu Gast. Dieses Duell der Erstligaabsteiger gab es vor einem Monat in der Meisterschaft, der FC Swift entschied es mit 3-1 für sich. Letztmals gewann die Entente vor anderthalb Jahren gegen den Verein vom „Holleschbierg“, damals noch in der 1.Liga. Für dieses Wochenende spricht die Tendenz eher für Hesperingen, doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze.