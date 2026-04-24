 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligavorschau

Damen: Playoffs nehmen endlich Fahrt auf!

Rückblick auf die Nachholspiele, Ausblick auf das Wochenende, Auftakt schon am Freitagabend

von Paul Krier · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser
Am Mittwoch begannen die Playoffs auch in der Titelgruppe
Am Mittwoch begannen die Playoffs auch in der Titelgruppe – Foto: Frank Gabel

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Liga 1

Titelgruppe

Am Mittwoch setzte sich ein vor allem in der 1.Hälfte überlegenes Racing durch Tore von Corplet (1:0, 4.‘) und Boissou (2:0, 21.‘) gegen Junglinster durch und ist damit nur noch einen Sieg von der Meisterschaft entfernt. Differdingen schlug Hesperingen durch ein Tor von Turquet (21.‘) mit 1:0, behält damit aber eigentlich nur noch theoretische Chancen auf den Titel.

👉 Tabelle

In Hesperingen könnte Racing am Samstag damit im Prinzip alles klarmachen, alle drei bisherigen Begegnungen der Saison – Pokal inbegriffen – gingen mehr oder weniger deutlich an die Hauptstädterinnen. Bei Junglinster Differdingen sind die Rollen weniger klar verteilt, es ist nicht auszuschließen, dass Racing von Junglinster Schützenhilfe bekommt.

Am Mittwoch

Mi., 22.04.2026, 20:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
2
0

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

👉 Fotogalerie

Mi., 22.04.2026, 20:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
1
0
Abpfiff

Am Samstag

Morgen, 19:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
19:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 19:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
19:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Abstiegsgruppe

In der Abstiegsgruppe gewann Bettemburg erwartungsgemäß mit 5:1 bei der Entente WMH, die aber bereits zuvor gegen Mamer Besserung zeigte und in beiden Spielen nicht mehr unter die Räder geriet.

👉 Tabelle

Kaum 48 Stunden später muss die Entente WMH schon wieder ran. Auf eigene Anfrage hin tritt man bereits am Freitagabend zum Kellergipfel in Käerjeng an, wo man endlich sein Punktekonto eröffnen könnte. Doch die Gastgeberinnen werden etwas dagegen haben, denn im Idealfall könnten sie mit einem Heimsieg den direkten Klassenerhalt noch im Auge behalten. Der Drittletzte Diekirch spielt nämlich in Bettemburg ein keineswegs leichtes Spiel. Im Duell zwischen Ell und Mamer geht es nur noch um die Ehre.

Am Mittwoch

Mi., 22.04.2026, 20:00 Uhr
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
1
5
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Am Freitag

Heute, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
20:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Am Samstag

Morgen, 19:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
19:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 22:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
22:00
Unser Tipp: Heimsieg

Liga 2

Aufstiegsgruppe

👉 Tabelle

Am Mittwoch

Mi., 22.04.2026, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
SC Ell
SC EllEll II
3
1
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Am Samstag

Morgen, 16:30 Uhr
SC Ell
SC EllEll II
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
16:30live

Morgen, 18:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
18:00live

Abstiegsgruppe

Morgen, 19:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
19:00

Liga 3

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