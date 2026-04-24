Damen: Playoffs nehmen endlich Fahrt auf!

Am Mittwoch setzte sich ein vor allem in der 1.Hälfte überlegenes Racing durch Tore von Corplet (1:0, 4.‘) und Boissou (2:0, 21.‘) gegen Junglinster durch und ist damit nur noch einen Sieg von der Meisterschaft entfernt. Differdingen schlug Hesperingen durch ein Tor von Turquet (21.‘) mit 1:0, behält damit aber eigentlich nur noch theoretische Chancen auf den Titel.

In Hesperingen könnte Racing am Samstag damit im Prinzip alles klarmachen, alle drei bisherigen Begegnungen der Saison – Pokal inbegriffen – gingen mehr oder weniger deutlich an die Hauptstädterinnen. Bei Junglinster – Differdingen sind die Rollen weniger klar verteilt, es ist nicht auszuschließen, dass Racing von Junglinster Schützenhilfe bekommt.

Unser Tipp: Auswärtssieg

Abstiegsgruppe

Unser Tipp: Unentschieden

In der Abstiegsgruppe gewann Bettemburg erwartungsgemäß mit 5:1 bei der Entente WMH, die aber bereits zuvor gegen Mamer Besserung zeigte und in beiden Spielen nicht mehr unter die Räder geriet.

👉 Tabelle

Kaum 48 Stunden später muss die Entente WMH schon wieder ran. Auf eigene Anfrage hin tritt man bereits am Freitagabend zum Kellergipfel in Käerjeng an, wo man endlich sein Punktekonto eröffnen könnte. Doch die Gastgeberinnen werden etwas dagegen haben, denn im Idealfall könnten sie mit einem Heimsieg den direkten Klassenerhalt noch im Auge behalten. Der Drittletzte Diekirch spielt nämlich in Bettemburg ein keineswegs leichtes Spiel. Im Duell zwischen Ell und Mamer geht es nur noch um die Ehre.

Am Mittwoch