Damen: offenes Topspiel in Ell erwartet

Eine halbe Stunde früher als gewohnt, bereits um 18:30 Uhr empfängt der bislang verlustpunktfreie Tabellenzweite Differdingen den starken Aufsteiger Bettemburg zu einem für die Hausdamen trügerischen Spiel, in das man trotzdem als leichte Favoritinnen gehen dürfte, da aktuelle und ehemalige Nationalspielerinnen wie Thompson und Soares wichtige Erfahrung beim FCD mitbringen.

Das nominelle Spitzenspiel findet zwischen dem Tabellenvierten Ell und dem Dritten Hesperingen statt, die beide über eine quasi identische Bilanz verfügen. Es dürfte ein Spiel auf Messers Schneide werden, in dem auch auf Eller Seite die Erfahrung kleine Vorteile erkennen lässt.

Weniger spannend lassen sich die drei anderen Begegnungen an. Auch wenn man in Diekirch gut auf Leader Racing vorbereitet ist und man die amtierenden Double-Gewinnerinnen ins Grübeln bringen will, werden die Gäste klar favorisiert sein. Dies trifft so auch auf Mamer vor dem Heimspiel gegen die Entente WMH sowie auf Junglinster vor seinem Gastspiel in Käerjeng zu.