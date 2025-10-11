 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligavorschau
Johanna Koenig und Ell erwarten Swift Hesperingen
Johanna Koenig und Ell erwarten Swift Hesperingen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Damen: offenes Topspiel in Ell erwartet

Swift in Ell zu Gast, Zweiter Differdingen vor trügerischen Heimspiel

Verlinkte Inhalte

Damen Liga 1
Damen Liga 2
Racing
Ell II
Kehlen

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Liga 1

Eine halbe Stunde früher als gewohnt, bereits um 18:30 Uhr empfängt der bislang verlustpunktfreie Tabellenzweite Differdingen den starken Aufsteiger Bettemburg zu einem für die Hausdamen trügerischen Spiel, in das man trotzdem als leichte Favoritinnen gehen dürfte, da aktuelle und ehemalige Nationalspielerinnen wie Thompson und Soares wichtige Erfahrung beim FCD mitbringen.

Das nominelle Spitzenspiel findet zwischen dem Tabellenvierten Ell und dem Dritten Hesperingen statt, die beide über eine quasi identische Bilanz verfügen. Es dürfte ein Spiel auf Messers Schneide werden, in dem auch auf Eller Seite die Erfahrung kleine Vorteile erkennen lässt.

Weniger spannend lassen sich die drei anderen Begegnungen an. Auch wenn man in Diekirch gut auf Leader Racing vorbereitet ist und man die amtierenden Double-Gewinnerinnen ins Grübeln bringen will, werden die Gäste klar favorisiert sein. Dies trifft so auch auf Mamer vor dem Heimspiel gegen die Entente WMH sowie auf Junglinster vor seinem Gastspiel in Käerjeng zu.

Am Samstag

Heute, 18:30 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
18:30
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 19:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
19:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Heute, 19:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
19:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 19:00 Uhr
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
19:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Heute, 19:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
19:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Liga 2

Heute, 16:30 Uhr
SC Ell
SC EllEll II
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
16:30live

Heute, 18:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
18:00live

Heute, 19:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
19:00

Liga 3

👉 1.Bezirk

👉 2.Bezirk

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.

Aufrufe: 011.10.2025, 10:07 Uhr
Paul KrierAutor