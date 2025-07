Damen: Neues aus Hesperingen und Rosport

Bei den Frauen von Vizemeister FC Swift kommt es zur neuen Saison zu wichtigen Änderungen in der sportlichen Leitung. Die bisherigen Trainer Daniel Kontz, Franz Novak und Levan Portshide stehen nicht mehr in der Verantwortung, neuer Cheftrainer ist Pedro Ferreira. Mit Michaël Phulpin hat die Damenabteilung des Clubs zudem einen neuen Sportdirektor, der den nach Lintgen gewechselten Philippe Ciancanelli ersetzt.

Zweitligist Victoria Rosport geht eigenständig in die Spielzeit 2025-2026. Laut FuPa-Informationen ist der langjährige Partner US Berdorf-Consdorf 01 nicht mehr Teil der gemeinsamen Entente-Mannschaft. Mit der Rückkehr von Nathalie Ludwig in ihren Heimatverein konnte der FC Victoria zudem auf dem Transfermarkt auf sich aufmerksam machen.

