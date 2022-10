Damen: nächster Rückzug im Frauenfußball Liga 1: gleich zwei Topspiele am Samstag +++ Liga 2: Spitzenspiel Fels – Swift +++ Liga 3: Progrès II mit Saison-Forfait

Liga 1

Mit Bettemburg – Ell (Dritter gegen Vierter) und Mamer – Junglinster (Erster gegen Fünfter) stehen in der Damen-Liga 1 am Samstag gleich zwei Topspiele an. Scheint der Ausgang in der erstgenannten Partie offen zu sein, so dürfte Mamer aber gegen ein Junglinster Favorit sein, das in dieser Saison das Leistungsvermögen der Konkurrenz nicht komplett mitgehen kann.

Für den Rückkehrer Adrien Daniele wird ein erster Auftritt als Trainer der Entente WMG in Pfaffenthal kein Selbstläufer, wenngleich die Gäste als Favoritinnen antreten werden. Immerhin darf man das Vorspiel zur Pokalpartie der Pfaffenthaler Herren gegen Hesperingen bestreiten.

Racing wird gegen Wintger-Wiltz einen Sieg eingeplant haben, offener dürfte es dagegen zwischen Aufsteiger Differdingen und Diekirch zugehen.