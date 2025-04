Damen: nach Reisestrapazen in Liechtenstein nachlegen

Nach dem überzeugenden Sieg in Armenien wollen und müssen die FLF-Frauen am späten Dienstagnachmittag in Liechtenstein nachlegen. Nach einer strapaziösen Anreise von Jerewan über Paris und Zürich galt es zunächst, sich im Training wieder zu aktivieren und eine gewisse Frische zurückzuerlangen. Da das Hinspiel sehr deutlich zugunsten Luxemburgs ausging könnte die Partie im Sportpark Eschen-Mauren eine trügerische werden. Trainer Dan Santos wird Medienangaben zufolge nicht rotieren, da die Begegnung zu wichtig sei. Lediglich die aus schulischen Gründen geplante Abwesenheit der in Jerewan starken Charlotte Schmit und die Rückkehr von Edina Kocan sind zu bemerken.