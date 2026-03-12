Damen: Mamer nach Elfmeterschießen im Halbfinale

Es wurde nicht dort in der „Coupe des Dames“ am Spannendsten, wo wir es uns vor den Viertelfinalspielen vom Mittwochabend erwarteten, sondern bei der Partie zwischen Junglinster und Mamer - allerdings gab es auch dort alles andere als klare Favoritinnen. In den torlosen 90 Minuten waren die Gastgeberinnen mit einem Lattentreffer nach einer halben Stunde einer Führung am Nächsten, am Ende ging es ins Elfmeterschießen, in dem Junglinster zweimal verschoss, Mamer dagegen nur einmal und so ins Halbfinale einziehen konnte.
Mamers Kapitänin Betty Noël am Donnerstagvormittag gegenüber FuPa: „Wir hatten uns sehr gut auf dieses Spiel vorbereitet. Die Mannschaft zeigte starke taktische Disziplin und setzte den in den letzten Wochen erarbeiteten Spielplan, insbesondere in der ersten Halbzeit, perfekt um. Und dann war da noch der Kampfgeist! Mein Team opferte sich bis zur letzten Minute mit einer wahren Kämpfermentalität auf. Auch unsere Torhüterin Lisi (d.Red: Oberweis) spielte ein überragendes Spiel. Wir haben gestern gezeigt, was für ein Team wir sind.“
Differdingen erfüllte seine Pflichtaufgabe mit einem 5:0-Auswärtssieg bei Zweitligist Kehlen. Da Silva Carmo und Ernesti trafen jeweils doppelt. Noch treffersicherer zeigte sich Ells Raty, die beim viel deutlicher als erwartet ausgefallenen 8:0-Heimsieg gegen die Liga-Konkurrentinnen aus Bettemburg nicht weniger als fünf Tore erzielen konnte. Titelverteidiger Racings frühe 1:0-Führung sollte trügerische Züge annehmen: lange blieb es bei diesem knappen Vorsprung, erst in der Schlussviertelstunde traf man gegen Hesperingen ganze dreimal binnen 6 Minuten zum 4:0-Heimsieg.
Die Ergebnisse
Auslosung
Am Montag, den 16.März ab 12:30 Uhr werden die Halbfinalpaarungen ausgelost.
Bereits am Samstag geht es mit dem 16.Spieltag der regulären Meisterschaft weiter. Dort kommt es zum Gipfeltreffen zwischen dem Ersten Racing und dem Zweiten Differdingen. In der Hinrunde gab es ein torloses Unentschieden. An einem guten Tag sollten die Gäste in der Lage sein, dies zu wiederholen. Die Hauptstädterinnen dürften dennoch Favorit sein. Die Partie wird auf Kunstrasen in Hollerich stattfinden, da die Racing-Männer zeitgleich auf dem Hauptplatz auf Verlorenkost in der BGL Ligue gegen Hesperingen antreten.
Ell wird nach dem klaren Sieg im Pokal gegen Bettemburg (s.o.) gegen Diekirch bestätigen wollen und können. Hesperingen, das die Titelgruppe im Visier hat, bekommt es mit einem Mamer zu tun, das es nicht zu unterschätzen gilt. Dazu eine weitere Aussage von Mamers Betty Noël: „Gegen Hesperingen werden wir unser Bestes geben, um ein weiteres positives Ergebnis zu erzielen. Wir fahren ohne jegliche Bedenken dorthin, aber im Moment denken wir nicht allzu viel darüber nach, wir feiern den Sieg vom Mittwoch.“
Trotz Pokal-Aus wird Junglinster bei der Entente WMH klar favorisiert sein, zudem wird es für einige Spielerinnen ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Team geben. Bettemburg wird gegen Käerjeng ebenfalls einen Sieg anpeilen, man muss aber sehen, wie man sich von der doch unerwartet hohen Niederlage in Ell erholt hat.
