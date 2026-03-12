Damen: Mamer nach Elfmeterschießen im Halbfinale

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Auslosung

Am Montag, den 16.März ab 12:30 Uhr werden die Halbfinalpaarungen ausgelost.

Liga 1

Bereits am Samstag geht es mit dem 16.Spieltag der regulären Meisterschaft weiter. Dort kommt es zum Gipfeltreffen zwischen dem Ersten Racing und dem Zweiten Differdingen. In der Hinrunde gab es ein torloses Unentschieden. An einem guten Tag sollten die Gäste in der Lage sein, dies zu wiederholen. Die Hauptstädterinnen dürften dennoch Favorit sein. Die Partie wird auf Kunstrasen in Hollerich stattfinden, da die Racing-Männer zeitgleich auf dem Hauptplatz auf Verlorenkost in der BGL Ligue gegen Hesperingen antreten.

Ell wird nach dem klaren Sieg im Pokal gegen Bettemburg (s.o.) gegen Diekirch bestätigen wollen und können. Hesperingen, das die Titelgruppe im Visier hat, bekommt es mit einem Mamer zu tun, das es nicht zu unterschätzen gilt. Dazu eine weitere Aussage von Mamers Betty Noël: „Gegen Hesperingen werden wir unser Bestes geben, um ein weiteres positives Ergebnis zu erzielen. Wir fahren ohne jegliche Bedenken dorthin, aber im Moment denken wir nicht allzu viel darüber nach, wir feiern den Sieg vom Mittwoch.“

Trotz Pokal-Aus wird Junglinster bei der Entente WMH klar favorisiert sein, zudem wird es für einige Spielerinnen ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Team geben. Bettemburg wird gegen Käerjeng ebenfalls einen Sieg anpeilen, man muss aber sehen, wie man sich von der doch unerwartet hohen Niederlage in Ell erholt hat.

Am Samstag