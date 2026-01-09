Damen: Luxemburg – Schottland auf dem „Gaalgebierg“

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Anfang März beginnt die Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft der Frauen, die vom 24.Juni bis 25.Juli 2027 in Brasilien stattfinden wird. Als Aufsteigerinnen in die Liga B und als Mannschaft des Jahres 2025 gehen die FLF-Frauen in die Anfang März beginnenden „European Qualifiers“.
Erste öffentliche Informationen dazu sind seit Kurzem auf der Website des Verbandes von den Auftaktgegnerinnen aus Schottland zu finden: das erste Qualifikationsspiel findet am 3.März um 19:30 Uhr im „Stade Emile Mayrisch“ in Esch/Alzette statt. Der Austragungsort wurde uns aus Kreisen von Fola als auch der FLF bestätigt.
Bereits vier Tage später steigt das Rückspiel. Zu dieser Ansetzung liegen z.Z. noch keine genauen Details vor. FuPa gegenüber noch unbestätigten Informationen zufolge dürfte die Partie aber in Glasgow ausgetragen werden. In welchem Stadion dort konnten wir noch nicht in Erfahrung bringen.
--------------