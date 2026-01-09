Damen: Luxemburg – Schottland auf dem „Gaalgebierg“

Anfang März beginnt die Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft der Frauen, die vom 24.Juni bis 25.Juli 2027 in Brasilien stattfinden wird. Als Aufsteigerinnen in die Liga B und als Mannschaft des Jahres 2025 gehen die FLF-Frauen in die Anfang März beginnenden „European Qualifiers“.

Erste öffentliche Informationen dazu sind seit Kurzem auf der Website des Verbandes von den Auftaktgegnerinnen aus Schottland zu finden: das erste Qualifikationsspiel findet am 3.März um 19:30 Uhr im „Stade Emile Mayrisch“ in Esch/Alzette statt. Der Austragungsort wurde uns aus Kreisen von Fola als auch der FLF bestätigt.