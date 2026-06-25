Damen, Liga 1: Racing-Titel kaum in Gefahr

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1.Racing: Abermals Double-Sieger - Racing ist weiter am besten strukturiert und offensiv wie defensiv unanfechtbar, machte sogar international auf sich aufmerksam.
2.Differdingen: Vize-Meistertitel und Erreichen des Pokalfinales starkes Endergebnis. Hatte zwischenzeitlich aber abreißen lassen müssen und musste zeitweise um Platz 2 bangen.
3.Swift: Unerwarteter Spitzenplatz - trotz Aderlass im Sommer spielte Hesperingen auch wegen Toptorschützin Kohr stets um die Top 4 mit, welchem letztlich erreichte und am Ende sogar auf das Podium kam.
4.Junglinster: mit Kampf unter die besten vier - mit interessantem Kader und mannschaftlicher Geschlossenheit eine tolle Saison gespielt.
5.Bettemburg: Betriebsunfall mehr als korrigiert - nach einem Jahr in der 2.Liga wusste man nach dem sofortigen Wiederaufstieg vollends zu überzeugen.
6.Ell: unerwartet die Top 4 verpasst - wiederholte Personalsorgen und eine starke Konkurrenz verhinderten ein besseres Endergebnis.
7.Mamer: junge Wilde mit guter Spielzeit - nach einem Umbruch überwogen Kampf und Einsatz, was mit einem relativ früh gesicherten Klassenerhalt belohnt wurde.
8.Diekirch: mehr Probleme als erhofft - die Young Girls waren dünn besetzt, hatten wichtige Ausfälle zu beklagen und belohnten sich oft nicht selbst, am Ende aber gerettet.
9.Käerjeng: Premierensaison reüssierte nicht - Stützen fielen aus, Leistungsvermögen konnte nie abgerufen werden, Abstieg über die Relegation.
10.WMH: von vorneherein chancenlos - der ausgedünnte und extrem verjüngte Kader hatte keine andere Wahl, als eine sehr schwere Saison über die Bühne zu bekommen. Abstieg war nie zu vermeiden.