Damen, Liga 1: Racing-Titel kaum in Gefahr Der Rückblick auf die Spielzeit 25-26 im Oberhaus der Frauen von Paul Krier · Heute, 15:01 Uhr · 0 Leser

Einmal mehr gab es kein Vorbeikommen an Racing – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Titelgruppe 1.Racing: Abermals Double-Sieger - Racing ist weiter am besten strukturiert und offensiv wie defensiv unanfechtbar, machte sogar international auf sich aufmerksam. 2.Differdingen: Vize-Meistertitel und Erreichen des Pokalfinales starkes Endergebnis. Hatte zwischenzeitlich aber abreißen lassen müssen und musste zeitweise um Platz 2 bangen.

3.Swift: Unerwarteter Spitzenplatz - trotz Aderlass im Sommer spielte Hesperingen auch wegen Toptorschützin Kohr stets um die Top 4 mit, welchem letztlich erreichte und am Ende sogar auf das Podium kam. 4.Junglinster: mit Kampf unter die besten vier - mit interessantem Kader und mannschaftlicher Geschlossenheit eine tolle Saison gespielt.